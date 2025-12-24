熱門股／蛇年旺到金馬年 記憶體必收5檔

財經中心／廖珪如報導

DRAM、NAND價格將狂飆！法人指出，AI Inference需求（如ChatGPT、Gemini）已讓記憶體進入結構性牛市，景氣上升循環將延續至2026年下半年。 HBM4成高階戰場，eSSD出貨量五年CAGR將上看30%。 在地台廠如群聯、南亞科、華邦電庫受惠於AI需求，有望迎來史上最長一波超級上升循環！（AI製圖，模擬情境）

美光 2026 會計年度首季財報展現強勁增長，營收與獲利均大幅超越市場預期，主因在於 AI 伺服器與資料中心對高頻寬記憶體（HBM）的實質需求爆發。目前 2026 年的 HBM 產能已全數售罄，且美光預估 2028 年 HBM 市場規模將提前達到千億美元，顯示 AI 記憶體已從題材轉向實質獲利。

由於 AI 伺服器對記憶體容量的要求倍增，供需失衡預計將延續至 2026 年以後，美光更將 2025 全年伺服器出貨量成長率由 10% 大幅上修至 18%-19%。此外，美光對下一季（Q2 FY26）給出的營收與 EPS 指引遠超分析師共識，預示 2026 年將成為公司史上最強的獲利年度，並帶動全球記憶體產業進入評價修復的「超級循環」。

廣告 廣告

台廠受惠5強

台廠受惠包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、力成（6239）、群聯（8299）、威剛（3260）。永豐投顧報告指出，美光單季營收年增 57% 達 136.4 億美元，毛利率因高毛利 HBM 出貨佔比提升而狂飆至 56.8%，且公司已轉為淨現金部位，財務底氣深厚。報告分析，台灣供應鏈將同步共榮：南亞科受惠於 DRAM 報價上漲週期；力成作為封測大廠，將隨 HBM 產能擴張提升高階封裝動能；群聯受惠於 AI 伺服器儲存市場紅利；威剛則享有記憶體調漲與庫存利益；華邦電則在利基型記憶體供給緊張下，受惠於產品定價與 AI 邊緣運算需求成長。法人認為，美光的亮眼表現確認了記憶體市場情緒已轉向對 2026 年超級循環週期的強烈看好，帶動相關台廠供應鏈展望樂觀。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／華星光法說後 光傳輸10強

熱門股／輝達積極導入CPO 光通訊10檔

熱門股／記憶體持續上漲 新評估14檔

