12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
熱門股／被動元件回神 台股10雄出列
財經中心／廖珪如報導
全球被動元件市場再現漲價動能。法人指出，受人工智慧（AI）伺服器與車用電子需求帶動，加上產能持續緊俏，龍頭廠商村田製作所啟動2018年以來首度全面調漲計畫，帶動被動元件族群漲價趨勢擴散。
漲幅最高上看逾三成：MLCC 產能滿載，高階車用與 AI 伺服器雙引擎點火
法人表示，村田原先僅規劃調漲電感產品，包括磁珠、功率電感、RF電感與共模濾波器等，但在MLCC產能維持滿載下，最終自4月1日起同步調升AI伺服器與高階車用MLCC產品價格，漲幅介於15%至35%，反映高階應用需求強勁與供給受限。
產業供需結構持續偏緊：單價與用量同步飆升，價格上行趨勢可望延續
市場分析，AI伺服器對高容值與高可靠度被動元件需求快速攀升，加上車用電子規格升級，帶動整體產品單價與用量同步提升，使產業供需結構持續偏緊，價格上行趨勢有望延續。
台廠十大概念股出列：涵蓋電阻、電容與模組廠，國巨與華新科領軍受惠
在台股供應鏈方面，相關受惠族群涵蓋電阻、電容與模組廠，包括國巨（2327）、凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、大毅（2478）、希華（2484）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、晶技（3042）及日電貿（3090）等10檔個股。
量價齊揚優化獲利結構：營運動能蓄勢回溫，族群後市表現具想像空間
法人指出，在價格調漲與產品組合優化帶動下，被動元件廠營運動能可望回溫，後續隨AI與車用需求持續成長，族群表現仍具延續空間。
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AI缺電推升電網基建！台電釋單加持 2檔線纜股接單旺成存股焦點
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 台灣半導體產業持續擴張，用電需求同步攀升，帶動電線電纜產業發展。受惠電網建設與產業投資升溫，大山、宏泰的營運表現與股利政策備受存股族關注。 輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，AI發展必須靠電力，台灣半導體產業快速發展，電力供應是一大挑戰。台電積極推動「...
台股周報》記憶體降溫 接棒族群曝光 市場有待台積法說會
[Newtalk新聞] 「美國近期通膨雖有升溫，但台股呈現利空不跌的強勢格局，顯示系統性風險逐步淡化，市場重新回歸基本面。」分析師何基鼎表示，資金輪動方面，先前強勢的記憶體族群近期轉為整理，市場主流有機會轉向修正已久的「老AI股」與伺服器供應鏈。 何基鼎表示，台灣3月出口表現亮眼，突破800億美元大關，對美出口更大幅成長1.2倍，使美國躍升為最大出口市場。背後主要推力來自AI產業爆發，顯示台灣在全球AI競爭中的關鍵地位不可取代，整體多頭趨勢已逐步確立。 記憶體休息誰接棒？ 何基鼎表示，受輝達重啟漲勢與美超微強勢反彈影響，廣達股價率先創高，並帶動3月營收創新高的緯創，以及完成築底的鴻海。 分析師陳昆仁表示，上週美股受到美伊停火談判，及通膨數據未大幅升溫的利多影響，VIX下滑、油價回落，市場買盤集中於AI概念股。Nasdaq指數單週上漲4.68%，費城半導體指數大漲13.49%，再創歷史新高。 陳昆仁表示，目前美伊停火談判已正式展開，主要聚焦三大議題：荷姆茲海峽、伊朗海外資產與濃縮鈾問題。雙方仍存在分歧，但預期最終將各退一步。只要VIX不再創高，多方將持續掌握優勢。 陳昆仁表示，本週起進入
熱門股／投信掃貨必收 PCB 10強
隨新世代AI伺服器架構升級與推論型應用快速發展，PCB上游關鍵材料供需持續緊張。法人指出，高階銅箔、玻纖布與鑽針等材料受制於良率與產能瓶頸，供需缺口持續擴大，預期2026年上半年缺料情況將進一步加劇，並啟動新一輪漲價循環，相關供應鏈營運動能有望延續至2027年之後。
被動元件再漲！金山電、凱美等多檔飆漲停
[NOWNEWS今日新聞]台股今（13）日劇烈震盪，盤中一度跳水又翻紅，上沖下洗，不過，被動元件漲聲再起，金山電、立隆電、凱美等多檔個股今日全數衝漲停，而龍頭國巨、華新科也大漲，顯示市場資金對此族群的...
熱門股／PCB續攻高 台股4強點將
隨著全球行動數據流量的飆升與AI應用的全面普及，台灣印刷電路板（PCB）產業迎來強勁的成長動能。根據華南投顧最新發布的「PCB產業速報」指出，受惠於終端消費回溫與先進技術需求擴大，台灣電路板協會（TPCA）預估2026年台灣PCB產業產值將達到新台幣9,100億元，年成長率達6.5%，再創歷史新高。
台股盤前／中東情勢降溫！台指期夜盤狂飆567點 台股今有望衝歷史新高
美股週一（13日）走勢戲劇化，盤中一度受中東局勢與政策不確定性影響震盪，但隨著市場對美伊談判轉趨樂觀，四大指數尾盤急拉，全面逼近當日高點。標普500指數上漲逾1%，成功收復伊朗戰事以來的失土，道瓊指數同步上揚約300點，那斯達克指數則大漲逾1.2%，科技股再度成為市場主攻核心。費城半導體指數強彈1.68%，顯示資金重新回流AI與半導體族群。台股在美股強彈與地緣政治緩和下，今(14)日有望延續漲勢並挑戰歷史高點。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
台積電第一季EPS可望突破21元 若超出預期台股將朝4萬點邁進
台積電2026年第一季營收1.134兆，去年第一季是8千多億，按此推算第一季E
電子權值多頭訊號來了 鴻海為何暫不進場？
[Newtalk新聞] 在AI伺服器、高速運算與資料中心建置需求持續升溫的帶動下，台灣電子供應鏈第三季營運動能明顯轉強，從上游晶圓代工、IC載板，到伺服器與散熱電源系統，各環節同步受惠於AI擴張週期。整體產業結構正由傳統週期性需求，轉向以AI與高效能運算為核心的長線成長驅動。 以下是國泰證期整理解析3月營收創高或維持高檔成長的關鍵供應鏈個股，包括台積電領軍的先進製程、廣達與鴻海主導的AI伺服器組裝、以及欣興、台達電等關鍵零組件廠，同時納入聯電、致茂等具備景氣回溫與技術升級題材標的。 欣興 欣興3月營收130.79 億元，創41個月新高，月增12.8%、年增 23.3%。隨著AI 伺服器設計帶動載板尺寸擴大與層數增加，欣興業績可望持續受惠，股價本週再創歷史新高，建議逢低持續偏多操作。 華通 華通3月營收達69.43億元，年增11.1%，主要受惠於SpaceX等國際大客戶需求強勁成長，以及第二代衛星陸續發射帶動訂單動能。同時，高階HDI板隨著AI手機與摺疊裝置應用持續擴展，產品組合進一步優化，整體營運展望穩健向上，建議偏多操作。 廣達 廣達3月營收達3,628.03億元，年增88.4%，創
投資3年資產破千萬！ 搭上台股與美股漲勢 他曝下一步：先買房再換車
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24萬股東剉咧等？國發基金將倒貨「這檔綠能股」 專家揭慘痛教訓：股價已跌逾30%
「綠能國家隊」聯合再生營運低迷，又屢爆出爭議，國發基金10日以董事身分啟動申報轉讓持股，預計自13日起出售聯合再生持股，市場預期短線賣壓恐再度湧現。對此，財經網紅葉育碩在臉書發文分析，聯合再生這檔股票，也是老熟的飆股了，在2020年台灣綠能政策下，股價一路飆漲到20元以上，如今核能重啟的消息出來之後，股價從高點回落，有人開始兌現，只是這次還有國發基金。截至......
美伊談判未完 台股明開盤現3風險
美伊局勢和緩帶動全球市場情緒回升，外資大舉回補亞洲市場，其中台灣與南韓最受青睞，分別獲61.25億與34.54億美元資金挹注。中東降溫提振科技股評價，但後續談判仍需觀察。台股受AI、半導體族群帶動，3月營收首度突破5兆大關，再創歷史新高，指數更碎步墊高改寫收盤紀錄。美股超級財報週將登場，艾斯摩爾、Google、特斯拉等巨頭展望受矚目。儘管台股價量齊揚結構健康，但短線指數乖離率偏高，投資人應留意高檔震盪風險，切勿過度追高，審慎評估投資風險。
陸10大措施鬆綁自由行 觀光股10檔漲停爆衝
今盤面焦點落在旅行社個股，鳳凰（5706）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）、山富（2743）等跳空高開鎖死漲停；飯店股如雲品（2748）、寒舍（2739）、夏都（2722）等亦同步走揚。法人分析，陸客自由行來台對上市櫃旅行社並非直接受惠，盤面大漲關鍵在市場預期「禁團令」鬆綁...
友達啟動能源事業重組 股權處分金額近19億元
面對能源轉型規模化與整合化趨勢，面板大廠友達13日舉行董事會，通過能源事業相關組織與投資架構重整案，友達計畫將能源事業「公司化」獨立運作，並分階段進行股權處分，交易總金額合計預計不低於 18.94 億元，藉此提升營運效率，強化綠色生態圈競爭力。
無懼中東戰火 半導體股飆漲成美股最熱交易
《Yahoo Finance》報導，在美國與伊朗衝突升溫之際，半導體股成為市場最火熱交易之一。費城半導體指數創下 2002 年以來最大規模的八日連漲。
買進台積電時機到了？外媒揭「驚人上漲空間」
財經中心／李明融報導受到中東局勢升溫以及全球能源危機影響，台股近期回落震盪，就連全球晶圓代工龍頭台積電（2330）一度跌到每股1760元，不過隨著伊朗、美國停戰出現曙光，台積電週五（10日）跳空上漲站回每股2000元大關，加上原先人工智慧（AI）強勁需求，台積電第一季財報表現備受市場期待，外媒與華爾街分析師普遍看好其長期護城河優勢，揭開未來一年「驚人上漲空間」，給予「強烈買入」評級。
大摩挖寶 點名2檔傳產好股
電子股飆風再起，評價相對低廉的非科技族群不甘寂寞，摩根士丹利證券點名二檔好股搶占資金關注度，升評億豐至「優於大盤」、推測合理股價465元，同時看好長榮航前景，維持正向觀點，為科技味滿溢的台股點綴傳產色彩。
快訊／股價恐將跳水？遭國發基金撤資 聯合再生開盤前急發聲明
太陽能大廠聯合再生近期面臨逆風。國發基金因投資期滿拋售420萬股，加上首季營收大減47%利空，導致股價重挫逾32%，24萬股東恐慌。聯合再生聲明，國發基金撤資為「獲利退場、功成身退」，強調將深耕國內、拓展國際ESG市場，轉型低碳能源供應者。然市場仍視為實質退場，預期短期賣壓持續，投資人信心面臨嚴峻考驗。
台積電法說前夕！資金提前卡位半導體 這6檔績效馬力正夯
中東停火，市場避險情緒降溫，台股急彈如脫彊野馬，受到AI趨勢續領風騷影響，不少利基電子股暴力反彈，尤其是半導體股，大啖代理AI新風潮，背後引爆半導體新商機，搭配4/16台積電法說召開，公司釋出半導體景氣風向球，吸引資金重返半導體股淘金，帶動4月半導體相關ETF股價蓄勢待發。