熱門股／被動元件回神 台股10雄出列

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財經中心／廖珪如報導

AI伺服器對高容值與高可靠度被動元件需求快速攀升，加上車用電子規格升級，帶動整體產品單價與用量同步提升，使產業供需結構持續偏緊，價格上行趨勢有望延續，電容與模組廠，包括國巨（2327）、凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、大毅（2478）、希華（2484）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、晶技（3042）及日電貿（3090）等10檔個股受惠。（示意圖／PIXABAY）

全球被動元件市場再現漲價動能。法人指出，受人工智慧（AI）伺服器與車用電子需求帶動，加上產能持續緊俏，龍頭廠商村田製作所啟動2018年以來首度全面調漲計畫，帶動被動元件族群漲價趨勢擴散。

漲幅最高上看逾三成：MLCC 產能滿載，高階車用與 AI 伺服器雙引擎點火

法人表示，村田原先僅規劃調漲電感產品，包括磁珠、功率電感、RF電感與共模濾波器等，但在MLCC產能維持滿載下，最終自4月1日起同步調升AI伺服器與高階車用MLCC產品價格，漲幅介於15%至35%，反映高階應用需求強勁與供給受限。

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產業供需結構持續偏緊：單價與用量同步飆升，價格上行趨勢可望延續

市場分析，AI伺服器對高容值與高可靠度被動元件需求快速攀升，加上車用電子規格升級，帶動整體產品單價與用量同步提升，使產業供需結構持續偏緊，價格上行趨勢有望延續。

台廠十大概念股出列：涵蓋電阻、電容與模組廠，國巨與華新科領軍受惠

在台股供應鏈方面，相關受惠族群涵蓋電阻、電容與模組廠，包括國巨（2327）、凱美（2375）、興勤（2428）、立隆電（2472）、大毅（2478）、希華（2484）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、晶技（3042）及日電貿（3090）等10檔個股。

量價齊揚優化獲利結構：營運動能蓄勢回溫，族群後市表現具想像空間

法人指出，在價格調漲與產品組合優化帶動下，被動元件廠營運動能可望回溫，後續隨AI與車用需求持續成長，族群表現仍具延續空間。

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