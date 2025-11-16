熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝

財經中心／廖珪如報導

市場對記憶體前景看法分歧，投資人入手前要先做功課。（示意圖／PIXABAY）

華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。

簡言之，華邦電 3Q25 營業利益 37.03億元，稅前淨利35.58億元，歸屬母公司稅後淨利29.43億元，EPS 0.65元，數字略優於富邦投顧預期。富邦評估，DRAM 產業受惠結構性供給不足，近期價格上漲趨勢強勁，預料漲勢有望貫穿2026年。我們再次上調華邦電今明年獲利預估，目標價上調至 75.0元。

擴大明後年支出

管理層 11月5日法說指出，今年資本支出預計約73億元，明後年預計約投資400億元用於擴充產能。董事會 2025月10月27 通過 355.09億元資本支出預算，預計自2025年10月起陸續投資，預計設備自2026年中移入、同年底完成，最終路竹廠產能可由目前 15k 提升至24k，其中大約2/3採用16 奈米製程。其次，台中廠將投資50億元，擴產幅度約二成，主要用於 F45nm（NOR）、24nm（SLC NAND）擴大銷售領域。儘管投片量增幅僅約6 成，公司評估最終路竹廠擴產完成後，總位元產出可較目前成長一倍。

DRAM 漲勢未緩

近期除 DRAM 現貨價保持強勁漲勢外，SLC NAND 與 NOR Flash 亦呈現溫和漲勢，相較上季漲幅約達高個位數或雙位數，因此華邦電的記憶體產品線已全面進入價格上升趨勢。由於 DRAM 漲勢看不到盡頭，富邦再次上調模型預估值，預估華邦電 4Q25 合併營收約達 260.82億元，90Q+19.8%、YoY+39.5%；毛利率估持平在 46.8%．營業利益估 56.51 億元，單季 EPS估1.14元，全年累積 EPS約1.26元。至於2026年，我們上修合併營收預估值至 1,236.18 億元，YoY+39.1%；毛利率上修至54.4%，營業利益估 400.07億元，歸屬母公司稅後淨利估 337.43億元，全年 EPS 估7.50元。

富邦不同之處

富邦目前對華邦電 2025-26年 EPS 預估值分別為1.26、7.50元，相較 CMoney同業預估值分別為+139%、+112%，明顯較為樂觀。

華邦評價與風險

DRAM 產業受惠結構性供給不足，近期價格上漲趨勢強勁•預料漲勢有望貫穿2026年。我們再次上調華邦電今明年獲利預估，目標價上調至 75.0元，約為FY26之10XPER 或 FY26底之 2.62XPBR ，維持買進的投資評等。華邦電的投資風險主要來自：1）DDR4、DDR3 明年價格走勢不如預期，2）長鑫存儲、兆易創新價格競爭意外升級。

