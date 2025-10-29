熱門股／記憶體就是狂 身價水漲船高的他

財經中心／廖珪如報導

記憶體族群正在大勢上，南亞科受到看好。（示意圖／翻攝自Pixabay）

隨著三大原廠同步調漲DRAM價格、AI記憶體需求強勁推升供給吃緊，華南投顧在最新報告中指出，南亞科（2408）有望迎來盈利高峰，預估2026年每股純益（EPS）可達14.08元，毛利率上看49%，維持「強力買進」評等，目標價上調至160元，相當於2.4倍股淨比（PBR），隱含漲幅約33%。

報告指出，美光（Micron）因DDR4供應短缺，近期上調價格2至3成，韓系記憶體廠亦計畫調漲最高30%，市場現貨價已提前反應。TrendForce資料顯示，截至10月24日，DDR4 8Gb現貨價報8.48元，季度漲幅達33%，顯示供需失衡加劇。華南投顧預期，第四季南亞科平均銷售單價（ASP）可望季增35%，合約價漲幅上看40%至50%。

展望2026年，華南投顧預估DDR4價格將在高檔盤整，而DDR5價格漲幅將超越DDR4，成為新一輪成長動能。報告並指出，南亞科的DDR4 16Gb高單價產品已進入驗證階段，預計2026年第二季導入量產，有助緩解DDR4 8Gb回檔壓力。

上游資本支出回溫

華南投顧分析，根據ASML資料，記憶體設備在手訂單於2025年第三季占比自前一季的16%躍升至47%，顯示上游資本支出快速回溫，為記憶體價格上行提供支撐。該機構認為，AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM4）需求將大幅排擠傳統DRAM產能，推升整體報價結構。

在此背景下，華南投顧上修南亞科評價水準，預期2026年每股淨值可達67.1元，建議投資人於本淨比2.0至2.4倍區間操作，長線持有機會明顯。

