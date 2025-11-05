熱門股／記憶體強勢上揚也有警鐘 7檔台股一次看

財經中心／廖珪如報導

台股5日走跌，受美股影響，台股科技股5日表現疲弱，但是超級新星記憶體族群在走跌後迅速走揚，支撐起小半邊天。根據報告，記憶體本週現貨市場出現強烈的搶貨氛圍。根據 TrendForce 最新記憶體現貨價格報告指出：買家一旦收到顆粒報價便迅速下單，造成價格急速上揚。 在此情況下， DDR5 顆粒的本週上漲幅度達約 30%。 同時，主流顆粒（即 DDR4 1G×8 3200MT/s）平均價由約 US$9.523 上漲至 US$10.629，週漲幅約 11.61%。

供需面來看，供應持續緊張是關鍵因素之一。TrendForce 報告指出，原廠及模組大廠（如 Kingston）限量出貨，加劇下游企業的備貨壓力。 因此，客戶紛紛提前備貨，以確保從現在至年底乃至明年初的料源穩定。 從趨勢角度觀察，短期內供應瓶頸尚難緩解。TrendForce 亦已將 2025 年第四季傳統 DRAM 的合約價格預期由此前 8-13% 上修至 18-23%。

綜上，記憶體市場正顯現以下四項特徵：搶貨速度極快，市場報價一出便迅速落定、DDR5 與 DDR4 現貨價格皆呈雙位數上漲，且顆粒階段漲勢尤為明顯、模組廠與系統整合商因擔憂料源短缺，提早進入備貨模式、市場情緒偏向「先下手為強」，而非單純依據官方價格觀望。法人推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）。

記憶體族群 下車4警鐘

專注科技股的萬鈞法人視野認為，這次記憶體大循環何時會結束？指標一是，這產品技術難度沒有台積電高，但是毛利率高過台積電的59.5%（Q3法說會），那該指標可能就已經到達高點，甚至將往下走，所以投資人要留意投資標的毛利率變化。其二，若營收大量爆出，景氣循環股在上揚時，廠商會惜售，如果你看到投資標的營收沒有大幅上揚，這時候可以買進（這代表廠商看漲），如果你看到投資標的營收暴增，代表公司認為價格已到高點，進行收割。第三，如果景氣循環股爆殖利率很高，賺很多代表他就在高點了。最後，最大明確指標還有，當該循環族群龍頭企業「被」加入ETF，萬鈞法人視野認為，龍頭公司如台積電，被加入ETF是正常的，因為這些公司都持續向上，但若是景氣循環股，如航運、生技龍頭漲到進入0050（因為景氣循環股股價會下行，若被宣布加入ETF，是時候出手）。

