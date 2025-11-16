熱門股／記憶體慘跌還能入手？ 9檔分析出爐

財經中心／廖珪如報導

記憶體這一兩個月成市場飆股，週五慘摔後被市場熱議甜蜜點已過，但是也有不同觀點。（示意圖／PIXABAY）

週五台股受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506.06點，跌幅-1.81%，收在27397.5點，跌破月線支撐；本週台股週線連2黑，全週下挫253.91點，週線跌幅-0.92%，平均日均量5901.81億元。三大法人方面則是全數站在賣方，外資本週賣超981.78億元，已連續第6週減碼台股，投信單週減持26.48億元，自營商也連續第2週減碼148.92億元，三大法人合計賣超1157.18億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正。從產業面檢視，郭明玉說明，台灣半導體2025年第三季動能展現升溫態勢，根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業包含設計、製造、封裝、測試產值達1.67兆元，年增20.6%，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)與車用電子需求帶動下，產業已重返成長軌道，今年台灣IC產業產值可望再刷新歷史新高紀錄。

不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3100億元，郭明玉認為，週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。

對於週五當紅的記憶體族群大跌，市場聲音開始出現分歧，不過，多數法人仍看好相關個股包括群聯（8299）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）、威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、宜鼎（5289）。

擅長科技分析的萬鈞法人視野對此現象指出，記憶體市場週五消息密度非常高。從DRAM 報價上漲速度趨緩、長江存儲宣布 2027 年擴產、到鎧俠財報引發市場恐慌，最後收在擔心降息趨緩以及AI泡沫的美國科技股大跌，讓許多人開始懷疑：記憶體是不是要結束了？

日股鎧俠財報不佳？

但如果把這些訊息重新放回整個產業的脈絡，會發現它們其實指向同一件事，短線雜音開始變多，但大方向沒有改變。週五很多人看到鎧俠的 YoY 很醜，就直覺覺得是不是景氣有問題。事實上剛好相反。今年上半年才是 NAND 真正的谷底，那時候價格還在往下探，庫存壓力最大、需求最弱。用這個谷底去比去年當然會出現難看的 YoY，這反映的不是現在，而是已經過去的最壞時刻，只是股價已經先漲，勢必市場會有所反應。

真正重要的轉折其實從 7–9 月的那季就開始發生了。鎧俠的出貨量在增加、價格開始回升、獲利跳升，這種量價利三項同時翻揚，在記憶體產業幾乎就是景氣反轉的標準定義。至於他們不給全年展望、暫時不配息，在記憶體產業都屬正常現象。報價一天一個樣，任何財測都可能隔天就失準；不配息也只是先把資源留給下一代 NAND 技術，而不是市場擔心的「不看好明年」。

韓國釋出的三個訊號

反而真正該關注的是另一個面向：韓國那邊給出的前瞻訊號。KB Securities 最新報告直接把三星半導體部門明後年的獲利往上推得非常高，甚至預期 2026 年 DS（半導體）部門營益會到 61.8 兆韓元，是今年的三倍。原因很簡單，AI 帶動的高階記憶體需求正在全面爆發，而三星在 HBM 的市占率正要往上跳。

這份報告裡面有幾個非常重要的訊號：第一，三星的 HBM 出貨量預期 2026 年會同比成長 2.5 倍。第二，三星將在 Nvidia Rubin 平台的 HBM4 供應中重新取得更大份額。第三，高容量 eSSD 的需求也正在推升 NAND 的獲利回來。萬鈞法人視野指出，簡單說高階產品的漲勢，正在沿著供應鏈一路往下排擠。這也是我一直強調的，這波記憶體循環不是傳統的 PC/手機週期，而是 AI 推論時代帶來的結構性需求重分配。你會看到一個從上而下的順序：先是 HBM 拉爆產能接著 DDR5 被排擠再來是 DDR4 供應被壓縮最後，推論的 storage 需求開始上升

市場恐慌要平常心以待

所以這段時間市場的恐慌很正常：漲得快、漲得急、波動也會跟著變大。但短線波動並不會改變長線趨勢，頂多只會讓市場在主升段前多洗幾次盤而已。這些短線的雜訊都不代表趨勢的反轉。鎧俠 YoY 醜，是因為它比的是谷底。中國擴產，是 2027 年以後的事，無法干擾當前的供需。報價趨緩，是因為漲勢太快，買方需要時間消化。蘋果壓價，只會影響 NAND 的小區塊，不會改變整個 AI storage 的方向。這波記憶體行情的本質，是供應鏈被高階需求整個「重定價」。而這不是一兩季，甚至不是一年能調整完的。市場波動難免，但萬鈞法人視野分析，這個族群的分析方式必須從短線預估，轉成長線結構的思考。只要 AI 推論的需求維持上升，那麼從 HBM 到 NAND 都會持續受惠。短線自然會有雜音，但只要趨勢沒被破壞，反而會是一段值得期待的行情。

