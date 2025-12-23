熱門股／記憶體持續上漲 新評估14檔
財經中心／廖珪如報導
市場研究機構 IDC 近日發布最新全球記憶體市場更新報告指出，受 NAND 與 DRAM 供應趨緊影響，記憶體價格持續上調，預期將對 2026 年全球 PC 市場需求形成壓力。IDC 維持原先預測，認為 2026 年 PC 出貨量將年減 2.4%，並進一步提出兩種供需演變情境。
IDC 指出，在較為悲觀的情境下，若記憶體供給持續吃緊，PC 市場縮減幅度恐擴大至 8.9%，同時整體採購成本明顯上升，平均 PC 價格預估將上漲 4% 至 6%，最高漲幅可能達 8%。
報告也顯示，記憶體在 PC 製造成本中的占比已明顯攀升，從過往約 15% 至 20%，提高至目前約 25% 至 30%。在中低階 PC、筆電及 Chromebook 等產品線中，記憶體價格上漲的衝擊尤為明顯，部分產品的製造成本占比甚至可能升至 30% 至 40%。產業鏈觀察指出，部分品牌廠已陸續調整售價策略，亦有廠商改變產品銷售配置，將記憶體改為選配項目，以轉嫁成本壓力。
記憶體產業鏈 14檔
其中 群聯（8299） 受惠 PCIe Gen5 控制器量產、AI 裝置儲存容量提升，以及企業級 SSD 出貨放量，營運動能受到關注。法人維持對群聯正向看法，給予「買進」評等，目標價 1,360 元。
此外，華南永昌證券盤點台股記憶體族群包括：華邦電（2344）專注於利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場、南亞科（2408）台塑集團旗下 DRAM 大廠、品安（8088）台灣記憶體模組廠、群聯（8299）全球 USB 控制 IC 設計之龍頭企業、廣穎（4973）矽創轉投資之記憶體產品廠、威剛（3260）全球前三大記憶體模組廠、創見（2451）「Transcend」品牌之記憶體模組廠、宇瞻（8271）全球前十大 DRAM 模組廠、十銓（4967）全球知名 DRAM 模組廠、力積電（6770）全球前十大晶圓代工廠之一、旺宏（2337）全球非揮發性記憶體整合元件領導廠、至上（8112）主要代理品牌以 Samsung 為主之 IC 通路商、鈺創（5351）台灣利基型記憶體 IC 設計廠商、華東（8110）華新集團旗下封測廠。
