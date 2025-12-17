熱門股／記憶體漲勢難跌 回神7檔必收

財經中心／廖珪如報導

記憶體2025年出現大缺貨潮，其漲價、缺貨態勢已經會影響明年消費型電子市場，帶動相關類股高飛。（示意圖／PIXABAY）

美光即將公布財報，AI持續帶動記憶體缺貨漲價，在市場看多情況下，記憶體類股17日又全面上漲。集邦科技分析，在供給端： 產能規劃底定導致成長受限，設備交期延長推遲擴產效益。大廠積極轉攻高獲利DDR5與HBM產品線，導致DDR4等成熟製程出現轉單效應，部分台廠與陸廠因此受惠。

需求端： 北美CSP持續擴建AI基礎設施，帶動一般伺服器與高階記憶體採購動能；反觀智慧型手機與筆電因記憶體價格飆漲面臨成本壓力，恐採調價或規格下修因應，前景轉趨保守。市場展望： 買賣雙方庫存水位偏低，加上伺服器需求不減，供應商對合約價格態度強硬，預期價格將持續上揚，市場關注點已轉向長期產能擴張計畫。

集邦指出，記憶體價格在2026年第一季持續強勁上漲，BOM成本壓力瀕臨臨界點 。品牌商被迫凍結降價並縮減規格配置，終端銷售預期面臨嚴峻挑戰。

富邦投顧評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。

