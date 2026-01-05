熱門股／記憶體續飆高音 台廠8強必收

財經中心／廖珪如報導

記憶體大廠美光最新財報與財測表現優於市場預期，更進一步強化投資人對記憶體多頭循環的信心。（示意圖／PIXABAY）

根據 TrendForce 最新報告，記憶體市場正進入強勁上行周期。由於三大原廠（三星、SK 海力士、美光）大規模將先進製程與產能轉移至 HBM（高頻寬記憶體） 與 Server DRAM 以滿足 AI 伺服器需求，導致 PC、手機及消費性電子市場供給嚴重失衡。

預估 2026 年第一季一般型 DRAM 合約價將季增 55-60%（其中 Server DRAM 漲幅逾 60% 為最），NAND Flash 則季增 33-38%。此波「規格通膨」不僅墊高 BOM 成本，更迫使筆電與手機品牌啟動「漲價＋降規」應對，預計 2026 年下半年消費性電子產品售價將普遍上調 15-20%。AI 引領的 Enterprise SSD 需求亦首度超越手機應用，成為 NAND Flash 最大成長引擎。

記憶體產業獲利水漲船高 強化循環信心

業界指出，AI 應用快速擴散，使原本供過於求的記憶體市場自 2025 年下半年起出現明顯供不應求，報價持續上揚，產業獲利隨「水漲船高」。美光最新財報與財測表現優於市場預期，更進一步強化投資人對記憶體多頭循環的信心。

在台股方面，相關個股同步受到資金青睞，包括旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、宜鼎（5289）、力積電（6770）及群聯（8299）等，近期不僅股價表現活絡，外資與投信買盤亦呈現回溫跡象。法人認為，隨著 AI 伺服器、高效能運算與邊緣 AI 裝置持續放量，記憶體需求結構已出現質變，傳統景氣循環正逐步轉向中期結構性成長。後續觀察重點，將聚焦於報價漲勢能否延續，以及各家業者在製程、產品組合與客戶結構上的調整成效。

