熱門股／記憶體遭逢大空襲 新投資建議曝

財經中心／廖珪如報導

投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。（示意圖／AI生成）

在記憶體價格走升與產業基本面改善帶動下，相關族群近期表現明顯轉強，不過隨著股價漲幅擴大，市場氣氛也逐步轉向理性，投資人開始提高獲利了結與風險控管意識。盤面觀察，記憶體族群已由全面普漲，轉為個別題材與基本面分化，短線追價意願明顯降溫。

利基型與指標大廠動向：華邦電穩守 NOR 市場與南亞科受惠集團製程優化

在利基型記憶體領域，華邦電（2344）持續深耕利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場，受惠於產品應用穩定與產業結構改善，營運表現維持正向；南亞科（2408）則在集團資源與製程優化支持下，成為 DRAM 族群中市場關注度最高的指標之一。

廣告 廣告

模組廠與控制 IC 佈局：威剛、創見受惠品牌回流與群聯鞏固控制器地位

模組與通路端方面，品安（8088）、威剛（3260）、創見（2451）及宇瞻（8271）等記憶體模組廠，受惠於終端需求回溫與品牌訂單回流，成為盤面資金輪動的重要標的；群聯（8299）則憑藉控制 IC 設計實力，持續站穩全球記憶體控制晶片關鍵供應商地位。

應用端與上游鏈聯動：力積電製造角色與十銓、鈺創的市場整合優勢

記憶體相關應用端方面，廣穎（4973）與十銓（4967）持續聚焦消費性與專業應用市場；上游晶圓與封測端則由力積電（6770）、旺宏（2337）、鈺創（5351）與華東（8110）等廠商，分別在製造、記憶體整合元件與封測環節扮演要角。此外，通路與 IC 代理領域中，至上（8112）亦因主要代理品牌以記憶體相關產品為主，受惠產業景氣回升。

資金策略轉向精選個股：中長期結構改善下宜採分批佈局策略

市場人士指出，本波記憶體行情已逐步反映產業改善預期，短線資金操作重心轉向獲利落袋與輪動配置，盤勢由「全面追價」轉為「精選個股、分批布局」。在產業中長期結構持續改善的前提下，投資策略宜拉長時間軸，避免於短線漲多區間過度追高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

雷虎科向網紅求償1億 Cheap回應了！

美光買廠後 力積電重訊澄清「這件事」

每天領一千獎勵金 申請辦法曝光

