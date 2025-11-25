熱門股／記憶體還能衝高？ 9檔報告一次看

財經中心／廖珪如報導

記憶體近期又被多方雜音看空，但基本面又良好，分析認為股市迅速漲太高也是一種利空，但是接下來記憶體的大循環也會出現。（示意圖／PIXABAY）

記憶體需求旺盛，帶動各方面需求開出，連蘋果供應鏈都要把記憶體漲價放進明年成本當中，在此大循環下，福邦投顧相關個股推薦包括群聯（8299）、旺宏（2337）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、宇瞻（8271）、威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、宜鼎（5289）。

對於記憶體此前紅了兩個月，上週類股股價忽然閃崩，嚇走一堆投資人，市場雜訊「冰火二重天」，長期關注半導體產業的「萬鈞法人視野」分析，記憶體股價回檔幾天，一堆利空新聞就跑出來，什麼中國計畫大擴廠，宏碁和碩都說記憶體過一陣子就不會短缺等等….。然而同一時間實際發生的是，中國 產線一樣吃緊、台灣模組大廠直接講出「跪求要貨」、OEM 高層親自搶料、NAND 原本預期小缺現在變成大缺、甚至日本光刻膠疑似收緊出口，再加上 Morgan Stanley 最新報告把美光與 SNDK 的 EPS 全面上修。

廣告 廣告

漲多就是利空因素一環

不要說投資人一頭霧水，連記憶體業內的老闆朋友週末在我們聚餐的時候都說現在那麼缺，為什麼新聞卻都在寫利空。「萬鈞法人視野」分析，夢回2021年曆年後，當貨運開始吃緊，大家開始討論誰會受害，新聞點出紡織出口廠商，而當台灣紡織大廠法說，法人問是不是會受害運價上漲，我記得非常清楚，當時公司就說運價上漲只是幾個月的短暫循環，他們想像這波拉貨潮結束，運價會馬上回檔，長榮盤中應聲大跌，新聞紛紛說運價曇花一現，跟現在記憶體氛圍幾乎一致。然而後來運價一路又漲了一倍，而紡織與這些出口廠商不但受害，最後甚至不惜轉用昂貴空運，連航空股都大漲一波…

漲多就是利空，但循環的本質不會因為漲多而提早結束，全球記憶體的供需緊縮正在加速，而不是緩和。Morgan Stanley 在報告裡提到DDR5 已經進入有錢也買不到的階段。所以大家每天在刷的現貨價甚至都沒有參考價值，台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的話完全一致：不是在討論價格，而是「誰能拿到貨」。

未來三個月記憶體市場分析

如果只是AI造成需求強，供應端還能靠增產追上來，但現在是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。然後大廠的資本支出最快 26–27 年才會開出新 wafer。就算你現在無塵室已經蓋好，要訂機台到裝線然後試產、量產，最快也是到2027第一季了，也就是說，短期根本沒有任何力量能壓住價格。市場過去因為記憶體漲太快就需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。

中國 記憶體也一樣缺料，代表市場少了重要的「緩衝池」，再加上載板缺貨，日本光刻膠如果再收緊，意味著中國的追產能力被卡在入口，而HBM 吃掉 DRAM wafer，導致 DDR5 供給再縮，OEM 高層出面搶貨，代表缺口不是理論，而是已經打到產線。外資直接上修 EPS、上修目標價、上修 through-cycle earnings，你可以說他在騙散戶出貨，然而實際狀況如果你去問，你會發現，目前的訊號都不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。現在市場的節奏不是「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月真正會發生的事。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

日圓行情出現急升？ 報告一次看

樂齡觀光商機 雄獅這樣抓牢牢

台廠綠能助攻+1 海能發電紀錄

