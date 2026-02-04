熱門股／記憶體還能買嗎？ 大摩報告曝光

財經中心／廖珪如報導

摩根士丹利因此重申對舊型記憶體（old memory）相關廠商的樂觀看法，並維持華邦電（ 2344）為其覆蓋範圍內的「Top Pick」（首選股）。（示意圖／AI生成）

摩根士丹利（Morgan Stanley）2 月 3 日發布研究報告，針對近期台灣部分中文媒體報導中國長鑫存儲大幅折扣銷售 DDR4 產品一事，明確表示該報導「不正確」（Report on DDR4 price cut incorrect）。報告指出，長鑫存儲目前已不再直接生產或銷售自有品牌的 DDR4 產品，而是轉型提供晶圓代工服務，主要支持兆易創新（GigaDevice）的 DDR4 及 LPDDR4 產品。

報價趨勢反轉：兆易創新採購金額隨價格上漲成長

更關鍵的是，兆易創新近期公布的初步財報顯示，其 2026 年上半年向長鑫存儲採購 DRAM 的金額較去年同期增長，主要受惠於價格上漲（pricing hike）所帶動，而非市場傳聞的低價傾銷。摩根士丹利因此重申對舊型記憶體（old memory）相關廠商的樂觀看法，並維持華邦電（ 2344）為其覆蓋範圍內的「Top Pick」（首選股）。

