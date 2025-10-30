三立新聞網 setn.com

熱門股／記憶體非短線題材 一文看10＋1檔股潛力

三立新聞網
000660.KS
568,000(1.79%)

財經中心／廖珪如報導

記憶體的需求將隨著AI資料中心、邊緣運算到推理能力加強的脈絡下大爆發。（示意圖／翻攝自Pixabay）
記憶體的需求將隨著AI資料中心、邊緣運算到推理能力加強的脈絡下大爆發。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近期南韓記憶體大廠Hynix 海力士第三季法說，重點圍繞著說明AI正在徹底重寫記憶體產業的結構。第三季整體營運優於預期，DRAM出貨季增7到9%，ASP也漲了4到6%，主要來自HBM3E（12Hi）與伺服器DDR5的放量。128G以上的高密度D5模組已連續兩季翻倍，這個數字非常關鍵，因為它代表AI伺服器的記憶體容量需求已經進入「非線性成長」階段。

押注台廠的投資人可能要認真做功課，華南永昌證券指出，記憶體漲價利多發酵，短線偏多操作，但旺宏財報利空＋漲多，等待止跌。推薦十檔包括華邦電（2344） 專注於利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場、南亞科（2408） 台塑集團旗下 DRAM 大廠。品安（8088） 台灣 DRAM 模組廠。群聯（8299） 全球 USB 控制 IC 設計之龍頭企業。廣穎（4973） —— 矽創轉投資之記憶體產品品牌。

廣告

記憶體顯學 台廠競爭力？

威剛（3260） 全球前三大記憶體模組廠。創見（2451） 「Transcend」品牌之記憶體模組廠、宇瞻（8271） 全球前十大 DRAM 模組廠。十銓（4967） 全球知名 DRAM 模組廠、力積電（6770） 全球前十大晶圓代工廠之一、旺宏（2337） 全球非揮發性記憶體整合元件領導廠。

長期關注業界發展財經粉專萬鈞法人視野分析，NAND部分雖然因基期因素小幅下滑，但ASP大幅上漲超過一成，尤其是eSSD出貨量雙位數成長，明顯反映AI伺服器拉貨的力道。

AI轉推論 記憶體需求爆棚

法說最強烈的訊號在於管理層反覆強調：AI已從訓練轉向推論，當AI開始處理大量token，算力就不再集中在雲端的AI Server，而是往General Server與Edge端擴散。揭露了下一波記憶體循環的根源。推論階段產生的中間運算結果，key value cache會隨著prompt長度成比例暴增，當HBM無法完全承載時，就必須往DRAM甚至SSD層級釋放。這條「HBM—DRAM—SSD」的資料分層結構，正成為AI推論的核心骨架，也讓海力士對高階記憶體的看法全面翻轉。海力士明白，這不是短期需求，而是結構性轉變，真正的Super Cycle才正要開始。

萬鈞法人視野認為，如果投資人是只是想短trade記憶體，這報告可能會改變你的想法，起碼會比之前的循環要更長一些。在公司策略上，海力士幾乎把所有槓桿都押在AI記憶體上。HBM4已在9月完成開發並量產準備，第四季起開始出貨，明年會大幅擴供。M15X新廠已提前啟用、設備安裝中，成為未來HBM主要的新增產能來源。管理層同時確認，傳統DRAM將全面轉進1cnm節點，明年底在韓國的比重將超過一半。NAND部分，雖然市場復甦相對緩慢，但公司明講，他們要用321層的產品組合去鎖定高階eSSD市場，「以獲利為導向」地操作，也就是說，不會為了出貨量犧牲價格。整體capex將明顯高於2025年，主軸鎖定HBM與先進製程。

邊緣運算 專用晶片市場起

在HBM供應這塊，2026年的主要客戶供貨協議已經敲定，價格設定在足以維持目前獲利水準的區間。他們也預期HBM在2027年前都仍會供不應求，成長速度將完全由供給能力決定。技術上，HBM4的IO通道數翻倍至2048，相當於HBM3E的兩倍頻寬，目前樣品已送樣並進入量產準備。更值得注意的是，公司透露已與OpenAI簽署大規模DRAM供貨意向書，並且開始與ASIC設計公司合作，這代表海力士正從GPU生態鏈，進一步卡位AI專用晶片市場。官方預估未來五年HBM年複合成長率將超過三成，這句話幾乎可以直接定義整個AI記憶體時代。

降低算力耗能 產品變化

另一個被講得相當深入的主題是eSSD的結構性轉變。管理層提到三個推力：第一，AI伺服器加速投資帶動高容量TLC需求；第二，AI產生的資料量爆炸成長，傳統HDD供給根本追不上；第三，AI推論過程的key-value cache在功耗與效率的平衡下，必須下放至SSD層級，才能維持throughput per watt的最佳化。公司甚至舉例說，像RAG這種檢索增強生成架構，需要建立外部資料庫並以向量方式儲存，這會讓eSSD從傳統儲存媒介變成AI運算流程的一部分。結論很明確：高階TLC eSSD的滲透率會一路擴大，這不是短期補庫，而是長期的結構性需求變化。

更有意思的是，法說會也提到記憶體產業的「商業行為」正在改變。隨著HBM交期拉長與投資規模巨大，越來越多業務轉為Make-to-Order（先下單後生產）。HBM4E開始後，客製化比例會持續上升，客戶會從GPU或ASIC設計初期就與供應商協同開發。傳統記憶體部分也出現LTA（長期合約）與2026年PO提前下單的現象。換句話說，不只是HBM，連「DRAM與NAND在2025年、2026年的產能，實際上都已經賣完」。

吃伺服器商機 或錯過記憶體大時代

庫存方面，Server端記憶體庫存已降至極低水位，公司自己的DRAM庫存也幾乎清空，現在DDR5產品是「即生即出」。管理層坦言，近期DRAM現貨價每天都在漲，但即使毛利短期內超過HBM，公司也不打算調整產能配比（這裡劃重點）。理由很務實，長期的策略合作與客戶關係，比短期價差更重要。

整體來看，這場法說會透露的底層邏輯很清楚：AI推論正讓記憶體產業從供需循環走向結構再造。HBM不只是高毛利產品，而是AI運算架構的核心；eSSD不再只是儲存媒介，而是推論效率的基礎。海力士現在所做的，是把所有資本與製程重心放在AI導向的產品線上，用長約鎖單、用技術拉門檻，試圖在這場記憶體革命裡，把自己的週期變成別人無法複製的結構。

從2017年那次景氣循環到現在，這家公司最大的變化，是它開始有了台積電式的思維：不是跟著循環走，而是用結構去定義循環。萬鈞法人視野認為，這也是為什麼，當整個產業還在追封裝與產能時，真正的勝負，已經移到測試鏈與記憶體鏈的另一端。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

 

更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
黃仁勳拉Nokia為6G 商機一次看
低軌衛星商機 台灣賺什麼？
盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛

其他人也在看

連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停

連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...

FTNN新聞網 ・ 16 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅　股民激喊：再不上車來不及

連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅　股民激喊：再不上車來不及

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...

FTNN新聞網 ・ 16 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠　冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％

賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠　冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...

FTNN新聞網 ・ 13 小時前
「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度

「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度

高股息ETF追求穩定的高配息，吸引不少投資人青睞，甚至想靠持股打造退休現金流，但財經部落客「綠角財經筆記」提醒，必須意識到單年配息金額會有變化，未必能穩定供應開銷，更呼籲股民別小看「每年相同購買力」這件事情，乍看是令人安心的投資方式，實際卻是不穩定的退休生活。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張　清倉萬海抱2.23億撤退

前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張　清倉萬海抱2.23億撤退

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王　網：開盤加碼

大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王　網：開盤加碼

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...

FTNN新聞網 ・ 19 小時前

美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住

美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。

中時財經即時 ・ 1 天前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱

【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱

鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元　連傳產股都搭上AI順風車

輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元　連傳產股都搭上AI順風車

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...

FTNN新聞網 ・ 17 小時前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍　10月「失血446億」被狂倒72萬張

17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍　10月「失血446億」被狂倒72萬張

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫

法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫

電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。

Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢

台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢

黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描

黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描

美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠　南亞科、力積電接力霸榜中

記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠　南亞科、力積電接力霸榜中

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描

川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描

美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 9 小時前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期

台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期

台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。

Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
「護國神山」撐台股？台積電領軍攻三萬點，AI浪潮再掀主升段

「護國神山」撐台股？台積電領軍攻三萬點，AI浪潮再掀主升段

在《理財必修課》EP33中，主持人阿格力與詹璇依一開場就以「不是中樂透，變有錢的唯一方法就是投資」點出本集主題。隨著台積電股價屢創新高，台股也一路上攻至28,000點，成為市場焦點。詹璇依笑稱，許多投資新手「抱緊護國神山」，如今竟因此累積出買房頭期款，這股現象凸顯了台積電對市場信心的強大帶動力。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港

富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港

富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。

Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
重大投資！晶片大廠高通40億投資台灣　半導體大廠科林29億跟著來

重大投資！晶片大廠高通40億投資台灣　半導體大廠科林29億跟著來

經濟部投資審議會（28）日召開第25次會議，會中共核准重大投資案共計5件，涵蓋僑外與對外兩大方向，總金額逾新台幣392億元。其中，僑外投資案2件，總金額約新台幣70億4,015萬元；對外投資案3件，總計美金10億7,943萬元，折合新台幣約322億元。此波投資熱潮再次顯示台灣在國際科技與資本市場中的雙向吸引力，不僅續攬全球大廠目光，本土企業更積極佈局全球。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
大戶增、散戶減銅板股 萬元普發現金也可買

大戶增、散戶減銅板股 萬元普發現金也可買

台股加權指數創下歷史新高了。就在光復節連假之後的第一個交易日，加權指數衝上了28000點大關，雖然收盤沒有站上，但是已經讓許多投資人信心大增，融資餘額當日大增了33.95億，集中市場的成交量也回升到5639億。

陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前