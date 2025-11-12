熱門股／記憶體飛高高會憂心？ 7檔下車指標必看

財經中心／廖珪如報導

TrendForce報告指出，延續先前數周，DDR4與DDR5在惜售心態濃厚的氛圍下，價格持續上揚，但由於賣方釋出供給量非常有限，因此成交量處低水位。其中顆粒的報價(以Gb為單位來看)已經超越相同容量的模組報價，且價差巨大。TrendForce研判短期未來於現貨市場將會觀察到模組價格快速走揚，收斂與顆粒間的價差。主流顆粒DDR4 1Gx8 3200MT/s在本周的價格漲幅為7.10%(US$11.071上漲至US$11.857)。

出具多篇分析，財經粉專萬鈞法人視野在拜訪多家台廠後，點出時間關鍵。他指出，記憶體這一回合會不會就此緩和？短期（3–6 個月）可能不會再出現「兩個月 +70%」那種極端斜率，因為現貨驟升後，買方會以延遲採購與規格降級先自救。但中期（未來一年）仍是易漲難跌。一方面，合約重談多以季度為單位，將把高價固化；另一方面，HBM 與高密度 RDIMM 的擴產瓶頸還在、良率曲線需要時間，DDR4 產能回補亦非一夕之間能逆轉。供應鏈觀察顯示，DDR5 現貨累計自九月以來+80~130%已經是板上釘釘 。

他希望投資人以更長一點的視角來看記憶體的漲勢，這一輪是「AI 記憶體超級週期」的第一波而已。有研究把 2027 年全球儲存市場規模上看 3,000 億美元不是沒有道理，因為 AI 工作負載把「帶寬、容量、功耗、可靠度」這四個變數同時往上拉，讓記憶體不再是配角，而是系統瓶頸的一部分。

投資與產業應對上，萬鈞法人的結論很簡單：把節奏調慢，把思考拉長，不要只把一個趨勢當機會財。上游你要盯的是 HBM 良率、堆疊世代與封裝產能的實際開出，而不是每天的現貨價；中游模組要回到資產負債表、客戶組合與料況匹配；終端品牌得先做兩手：旗艦機與商用 PC 接受毛利壓縮換市占，入門線加速汰換規格與 BOM 降本。至於投資面，請把「誰能在高波動下，仍把供應鏈談判權握在手裡」當作核心選股邏輯。

國票投顧記憶體類股推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）。

記憶體族群 下車4警鐘

至於這次記憶體大循環何時會結束？萬鈞提出四大指標，包括指標一是，這產品技術難度沒有台積電高，但是毛利率高過台積電的59.5%（Q3法說會），那該指標可能就已經到達高點，甚至將往下走，所以投資人要留意投資標的毛利率變化。其二，若營收大量爆出，景氣循環股在上揚時，廠商會惜售，如果你看到投資標的營收沒有大幅上揚，這時候可以買進（這代表廠商看漲），如果你看到投資標的營收暴增，代表公司認為價格已到高點，進行收割。第三，如果景氣循環股爆殖利率很高，賺很多代表他就在高點了。最後，最大明確指標還有，當該循環族群龍頭企業「被」加入ETF，萬鈞法人視野認為，龍頭公司如台積電，被加入ETF是正常的，因為這些公司都持續向上，但若是景氣循環股，如航運、生技龍頭漲到進入0050（因為景氣循環股股價會下行，若被宣布加入ETF，是時候出脫）。

