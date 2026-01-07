熱門股／記憶體一路狂奔 NAND Flash缺貨點將6強
財經中心／廖珪如報導
根據 TrendForce 最新研究，國際主要 NAND Flash 製造商正逐步退出或減少 MLC NAND Flash 的生產，將資本支出與研發資源集中投入於更先進的製程。預估 2026 年全球 MLC NAND Flash 產能將年減高達 41.7%。由於供給端大幅收斂，市場供需失衡的狀況正持續加劇。
供給斷層浮現：三星 EOL 倒數與各大廠的產線轉型
MLC 供給急遽縮減的核心原因，在於過往的最大供應商 Samsung 已於 2025 年 3 月宣布相關產品進入生命週期終結（EOL），並將於 2026 年 6 月進行最後出貨。同時，Kioxia、SK hynix 和 Micron 的 MLC 產線目前多僅能維持既有合約客戶，缺乏擴產誘因。由於短期內無大規模產能可快速補足缺口，自 2025 年第一季末起，市場已出現明顯的追貨與提前鎖量現象，支撐價格一路走揚。
工控與車用剛性需求：可靠度成為價格支撐關鍵
儘管供給萎縮，MLC NAND Flash 的終端需求依然穩健。這類需求主要來自工控、車用電子、醫療設備及網通等領域，這些產業對於產品可靠度、寫入壽命及長期供貨承諾有著極嚴苛的要求。然而需注意的是，雖然需求剛性，但若部分應用轉向強化版 TLC 方案，或整體 NAND 市場景氣反轉，MLC 的溢價空間仍可能受到間接擠壓。
旺宏產能調度策略：利基型市場的承接優勢
由於國際供應體系出現斷層，長期聚焦嵌入式與高可靠度記憶體市場的台系大廠 旺宏（2337），展現出承接利基需求的競爭優勢。為了擴大 MLC NAND Flash 的供應，旺宏已策略性減少原有的 NOR Flash 產能。此舉同步引發了連鎖反應：全球 NOR Flash 供給轉趨集中，有助於改善過往因產能充裕造成的價格壓力，預期後續中高容量 NOR Flash 的報價將獲得有力支撐。
台灣記憶體供應鏈：從製造到設計的關鍵佈局
在這一波記憶體結構性調整中，台灣供應鏈的定位愈顯關鍵：領導製造與產能關鍵：旺宏（2337） 穩固其在全球 NOR Flash 的領導地位，並彈性調度 MLC 產能；南亞科（2408） 與 華邦電（2344） 專精於 DRAM 研發（華邦電亦涵蓋 Flash 產品），是系統級記憶體資產化的核心支柱。IC 設計與技術創新：愛普（6531）*、晶豪科（3006） 與 鈺創（5351） 專注於利基型記憶體開發。在記憶體與算力融合的趨勢下，具備高度的技術設計優勢。模組與控制核心：群聯（8299） 深耕 NAND 控制晶片與 SSD 模組，憑藉強大的下游整合能力，在 NVIDIA 等大廠引領的儲存架構變革中，已成為市場關注的結構性贏家。
