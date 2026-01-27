熱門股／資金要逃出了嗎？ 記憶體11檔全解析

財經中心／廖珪如報導

記憶體產業仍是近期盤面最重要的多頭指標之一，在 DRAM、NOR Flash 與記憶體模組等產品價格走升帶動下，相關族群持續吸引市場資金關注。不過，市場觀察指出，隨著部分個股位階墊高，族群內部已開始出現分歧，高檔震盪與強弱分流現象逐漸浮現。

上游原廠與模組族群概況：華邦電、南亞科扮演產業風向球

在上游原廠端，華邦電（2344）長期專注利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場，產品應用分散，具備價格轉嫁與客戶黏著度優勢；南亞科（2408）則為台塑集團旗下 DRAM 主力廠，受惠產業供給結構調整，成為此波記憶體行情的重要風向球。模組與控制晶片族群方面，品安（8088）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）與 宇瞻（8271），皆為全球或台灣具代表性的記憶體模組廠，產品涵蓋消費型、工控與企業級應用，受惠於通路補庫與終端需求回溫。

技術門檻與特定應用領域：群聯與旺宏深耕控制解決方案及非揮發性元件

在控制 IC 與整合元件領域，群聯（8299）為全球 USB 控制 IC 與 NAND 控制解決方案的重要供應商，具備技術門檻；旺宏（2337）則專注非揮發性記憶體整合元件，長期深耕特定應用市場；鈺創（5351）則以利基型記憶體 IC 設計為主，產品應用集中於特定市場。

通路與封測能量：至上代理三星產品核心、華東受惠產能稼動率回升

此外，至上（8112）為重要 IC 通路商，主力代理品牌以三星相關產品為核心；華東（8110）則為華新集團旗下封測廠，受惠記憶體產業稼動率回升。產業展望總結：由「全面齊漲」轉向「選股為王」，聚焦價格續航力與庫存水位市場分析指出，整體而言，記憶體仍處於結構性回升階段，但族群內已從「全面齊漲」轉向「選股為王」。部分個股在短線累積漲幅後，震盪風險升高，資金開始轉向基本面與產業地位更具支撐的標的。後續觀察重點，將放在價格續航力、庫存水位變化，以及不同次產業間的強弱輪動。

