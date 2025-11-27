熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析

財經中心／廖珪如報導

根據集邦科技最新統計，全球記憶體出現大缺貨潮，相關類股在法人報告中也受到青睞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。

根據TrendForce 最新調查，第三季由於一般型 DRAM（conventional DRAM）合約價上漲、出貨量季增，且 HBM 出貨規模擴張，推升 DRAM 產業營收較上季成長 30.9%，達 414 億美元。展望第四季，原廠庫存普遍見底，出貨位元季增幅將明顯收斂。價格部分，雲端服務供應商（CSP）對採購價格態度較開放，其他應用需跟進價格漲幅，以確保原廠的供應量，將導致先進及成熟製程、各主要應用的合約價快速攀升，第四季最終一般DRAM合約價季增45%~50%，DRAM及HBM合併的整體合約價亦上漲50%~55%。

廣告 廣告

長期關注半導體產業的「萬鈞法人視野」分析，全球記憶體的供需緊縮正在加速，而不是緩和。台灣兩大模組廠在法說與採訪裡講的話完全一致：不是在討論價格，而是「誰能拿到貨」。

記憶體循環訊號 這3個月成重點

如果只是AI造成需求強，供應端還能靠增產追上來，但現在是：需求強、供給縮、中國變數大、材料又被收緊。然後大廠的資本支出最快 26–27 年才會開出新 wafer。就算你現在無塵室已經蓋好，要訂機台到裝線然後試產、量產，最快也是到2027第一季了，也就是說，短期根本沒有任何力量能壓住價格。市場過去因為記憶體漲太快就需求反轉，但這次不一樣：漲價不是主因，是「供應鏈本身的斷層」才正在推動下一段行情。

「萬鈞法人視野」認為，目前的訊號都不像「循環末端」，反而更像產業準備進入下一階段重定價前的壓力聚集點。現在市場的節奏不是「還能不能漲」，而是「庫存被抽空後，誰會先撐不住」。這才是接下來三個月真正會發生的事。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

熱門股／記憶體遭錯殺？ 7檔分析曝

流行音樂搶攻東南亞市場 「這」站起跑

獨家／聲東擊西 輝達Cover黃仁勳現身台灣證據曝

獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包

