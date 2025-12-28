熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔

財經中心／廖珪如報導

元月行情即將到來，在美國消費性電子展加持下，通常科技股表現佳，此外，從歷史統計看來，元月股市上漲機率高。（示意圖／PIXABAY）

野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。

且法人評估，今年1月隨全球最大消費電子展CES於2026年1月6日至9日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰將帶來新展望契機，可望為電子族群打強心針；第二，美國聯準會利率決策會議會後聲明及相關論調；第三，1月中下旬起由台積電在15日開場的台美股市重量級財報、法說會將密集登場，影響行情多空走向。

因此，台股2026年1月可能呈現「先漲後震盪」，上半月因利多簇擁，預期指數可望向上挑戰29,000～29,500點，屆時建議投資人可逢高獲利了結部分持股；下半月則因面臨財報檢視，行情有高機率將轉趨震盪，留意財報行情。總的來說，如果統計近15年來台股大盤1月漲率達66.67％，篩選近十年來1月漲率超過7成元月常勝軍包括：玉山金（2884）、宇隆（2233）、長興（1717）、帆宣（6196）、矽格（6257）、中興電（1513）、至上（8112）、智邦（2345）、光寶科（2301）、新日興（3376）、緯創（3231）、台積電（2330）、雙鴻（3324）、華城（1519）、萬潤（6187）。

