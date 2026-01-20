熱門股／載板缺貨狂潮 台廠三強目標價來了！

財經中心／廖珪如報導

2026 年 AI 載板產業基本面呈現「需求爆發、供應吃緊、價格上漲」的強勁成長態勢。欣興、南電、臻鼎炙手可熱。（示意圖／PIXABAY）

隨著 AI 伺服器、高效能運算（HPC）與雲端服務供應商持續擴大資本支出，2026 年 AI 載板產業基本面呈現「需求爆發、供應吃緊、價格上漲」的強勁成長態勢。產業界指出，全球 AI 伺服器建置已由早期集中於雲端資料中心，進一步擴散至邊緣運算與大型企業端，高階 IC 載板需求在 2026 年出現明顯供給缺口，成為推升相關廠商獲利的重要動能。

欣興 AI 相關營收佔比挑戰六成：高階 HDI 產線稼動率顯著拉升

在主要廠商中，欣興（3037）受惠於主要客戶在 AI 加速器與 ASIC 晶片持續放量，AI 伺服器出貨櫃數由去年的約 2 萬櫃，大幅提升至今年超過 5 萬櫃。隨著高階產品比重拉升，法人預期欣興今年 HDI 產線稼動率將明顯高於去年 80% 至 85% 的水準，推動 AI 相關營收占比有機會提升至約六成。市場技術面觀察，欣興股價支撐區約在 260 元，上檔壓力區約 320 元。

南電產品組合優化見效：新訂單回流推升第一季毛利率強勢回升

南電（8046）則在產品組合持續優化下，營運結構逐步改善。法人指出，隨著下游客戶庫存去化告一段落，新訂單陸續回流，南電 2026 年初產線稼動率可望維持在 85% 至 90% 的高水準，今年第一季毛利率預期將較去年底明顯回升。市場關注其股價支撐區約在 270 元，上檔壓力區約 320 元。

臻鼎-KY 大舉擴建十座新廠：逾 500 億資本支出搶進高階載板市場

臻鼎-KY（4958）近年營運重心已由傳統消費性電子用板，轉向 AI 伺服器與 IC 載板等高階應用。為因應 AI 帶動的產業結構升級，臻鼎-KY 大舉擴充產能，目前已有約 10 座新廠同步動工，整體資本支出規模預計超過 500 億元。法人認為，隨著高階載板需求放量，臻鼎-KY 長期營運動能可望顯著提升。市場技術面顯示，其股價支撐區約在 170 元，上檔壓力區約 200 元。

結構性成長趨勢確立：台廠具備良率優勢成為 AI 滲透率提升最大贏家

法人總結，2026 年 AI 載板市場已由景氣循環走向結構性成長，供給擴張速度落後於需求成長，價格上行趨勢明確。台灣載板與高階 PCB 廠商在產能、良率與客戶結構上具備優勢，隨著 AI 伺服器滲透率持續提升，相關個股的中長期營運表現，將持續成為市場關注焦點。

