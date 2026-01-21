熱門股／輝達Vera Rubin散熱 台股吃單4強

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳2026年CES演講展示的 Vera Rubin NVL72 機櫃，Compute tray 已全面取消風扇，並採用高度模組化設計，大幅提升伺服器密度；而下一代 Kyber 機櫃亦同步亮相，大量水冷板配置，進一步凸顯在 AI 發展下，水冷仍是因應晶片功耗與系統密度提升的核心解方。即便取消冰水機，對水冷板、快接頭、分歧管等被動式散熱元件的需求並無衝突，反而在晶片熱功耗持續放大的情況下，整體水冷依賴度持續提高。。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

隨著 AI 晶片功耗與伺服器密度持續攀升，資料中心散熱架構正迎來關鍵轉折。產業界指出，取消傳統冰水機配置，並不影響散熱產業的長期成長，反而在節能需求與系統效率優化下，進一步推動水冷技術全面升級，「常溫水散熱」已成新一代資料中心設計主流方向。

在今年 CES 展會中，輝達執行長黃仁勳說明未來資料中心的散熱演進路徑。過去資料中心多仰賴冰水機，將水溫降至約 7 至 12 度，以冷卻伺服器與晶片；但在新一代設計中，透過約 45 度、接近常溫的冷卻水，即可對溫度超過 80 度的高功耗晶片進行有效散熱，冰水機不再是水冷系統中的必要元件。

排除高耗能壓縮機：雙冷卻液迴路設計使 PUE 降至 1.1 至 1.3

產業人士指出，冰水機內部需配置壓縮機，屬於高耗能設備，類似大型空調系統，長期以來是資料中心電力效率（PUE）難以下降的關鍵因素之一。在取消冰水機後，資料中心仍可透過雙冷卻液迴路設計，將高熱能冷卻液導出機房，藉由冷卻水塔進行散熱，維持穩定的熱交換效率。

產業趨勢顯示，在不使用冰水機的架構下，資料中心仍可透過水對水冷卻系統，將 PUE 降至約 1.1 至 1.3 水準，明顯優於傳統依賴冰水機、PUE 約落在 1.5 至 2.0 的設計。

輝達機櫃深度水冷化：Vera Rubin 與 Kyber 取消風扇並強化模組化設計

從最新產品設計來看，輝達於會中展示的 Vera Rubin NVL72 機櫃，Compute tray 已全面取消風扇，並採用高度模組化設計，大幅提升伺服器密度；而下一代 Kyber 機櫃亦同步亮相，大量水冷板配置，進一步凸顯在 AI 發展下，水冷仍是因應晶片功耗與系統密度提升的核心解方。即便取消冰水機，對水冷板、快接頭、分歧管等被動式散熱元件的需求並無衝突，反而在晶片熱功耗持續放大的情況下，整體水冷依賴度持續提高。

水對水系統地位升級：相關廠商布局 CDU 與高度價值散熱組件

法人分析指出，隨著 Vera Rubin 平台單櫃熱功耗推升至 200kW 以上，水對水散熱系統的重要性將持續上升，並逐步取代過渡階段的水對氣方案。相關廠商包括水對水 CDU（冷卻液分配單元）領導廠商 Vertiv，以及台廠方面，旗下 1.3MW CDU 已通過輝達認證，並取得緯創與鴻海部分出貨實績的元鈦科（7892），另有廣運（6125）旗下金運科技，同步切入水冷機房設計與 CDU 生產業務。

在機櫃內部散熱組件方面，隨著 Vera Rubin 採用無風扇設計，並於下一代 Kyber 機櫃進一步強化水冷配置，機箱內散熱元件的單位價值持續提升，帶動相關供應鏈成長，包括奇鋐（3017）與雙鴻（3324）等業者，皆被市場視為長線標的。

產業總結：正式邁向高效能、低能耗、高密度之散熱新階段

整體而言，產業界認為，取消冰水機並非散熱需求降溫，而是象徵資料中心正式邁向「高效率、低能耗、高密度」的新階段。在 AI 算力持續放大的趨勢下，水冷散熱的技術滲透率與系統價值，仍將持續提升。

