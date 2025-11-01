熱門股／進擊的國巨 股價急升該抱嗎？
財經中心／廖珪如報導
被動元件大廠國巨（2327）受AI伺服器與資料中心需求帶動，旗下奇美實業近期二度調漲鉭質電容售價，帶動第三季營收創新高，此外其併購案讓國巨體質更加，近期好事連連股價連漲多時，投資人多討論入時機。華南投顧報告指出，公司正受惠AI硬體升級、併購協同與高電壓電源架構轉換三大成長動能，維持「買進」評等，目標價250元。
國巨鉭質電容全球市占率逾46%，為市場領導者。隨AI伺服器、高頻網通及資料中心建置需求強勁，對大尺寸、高電壓與低ESR聚合物鉭電容的需求顯著增加。公司計畫自11月1日起，調漲T520、T521、T530等系列產品價格，以反映原物料與人力成本上升。法人指出，雖非AI應用領域的稼動率短期仍有限，但AI伺服器與高速網路設備需求正成為主要成長來源。華南投顧預估國巨2025與2026年每股盈餘（EPS）分別為10.88與13.26元，建議於本益比14至19倍區間操作。
報告認為，隨AI伺服器電源架構由48V轉向800V HVDC高壓直流，對高耐壓MLCC、鋁電容與鉭電容的可靠性需求上升，國巨在高壓元件領域具競爭優勢，而此轉換將顯著提升AI機櫃的單機被動元件價值與搭載數量，國巨可望受惠。另一方面，公司積極透過併購強化感測器與零組件整合能力。國巨已完成收購日本芝浦電子約87.3%股權，預計2026年第一季完成100%持股。華南投顧預估，併購完成後感測器事業營收占比將達13%至15%，每季可貢獻約15至20億元營收。
國巨併購調體質
分析師指出，國巨正從傳統被動元件製造商轉型為零組件完整解決方案供應商，營運結構朝高毛利、高成長市場傾斜，包括AI伺服器、電動車與能源轉型等領域。報告並指出，這項轉型有助公司擺脫被動元件市場的景氣循環限制，強化長期成長動能。
