熱門股／金居財報後 新目標價出爐

財經中心／廖珪如報導

AI資料中心、伺服器大建置，推動CCL概念股動能，金居受到投資人青睞。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

銅箔廠金居（8358）公布2025年第三季財報，稅後純益2.5億元，季增51.6%、年增13.7%，每股盈餘（EPS）1元，優於市場預期。公司並公告10月營收7億元，月增4.6%、年增34%，顯示第四季開局強勁。在AI伺服器與高階CCL材料需求強勁支撐下，中信投顧預估金居2026與2027年每股盈餘分別為15.17元與25.42元，給予「買進」評等與300元目標價。元大則維持「正向看法」。

元大投顧指出，金居第三季營收19.9億元，季減0.8%但年增10.7%，毛利率達20.5%，較上季提升1.6個百分點、年增2.2個百分點，優於預估的16.9%。毛利改善主要來自高階銅箔出貨量持續增加與產品組合優化，帶動營業利益3.4億元，季增6.2%、年增20.2%。

中信投顧則指出，第三季表現大致符合預期，營業利益率17%、單季EPS 1元。營業費用因轉讓庫藏股與薪資認列增加至7,100萬元，業外部分受匯兌損失約2,200萬元影響。不過公司毛利率持續提升，反映高階銅箔佔比上升與價格調整效益，優於市場預期。展望第四季，元大與中信一致看好高階HVLP系列銅箔出貨動能。金居管理層預估HVLP3與HVLP4將佔第四季營收約10%至15%，隨AI需求強勁推升拉貨力道，營收可望季增10.9%、年增29%，毛利率有望升至26.5%，單季EPS上看1.61元。

高階CCL製程動能

中信指出，日系同業近期已將2026年HVLP月產能規劃自840噸上修至1,000噸，顯示高階銅箔需求確立。金居目前HVLP4月產能約200至250噸，預計自2026年起全面淘汰標準銅箔，並於下半年擴充有效產能至600噸/月，2027年總產能可望突破1,000噸/月。在AI伺服器與高階CCL材料需求強勁支撐下，中信投顧預估金居2026與2027年每股盈餘分別為15.17元與25.42元，給予「買進」評等與300元目標價。元大則維持「正向看法」，認為銅箔產業已進入上升循環，價格調漲效益與產品組合改善將持續支撐獲利成長。投資人主要風險因素來自於台幣大幅升值及原物料價格波動。

