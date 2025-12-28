熱門股／銅價大漲帶動 8概念台股狂飆

財經中心／廖珪如報導

銅價大漲，連帶AI需求相關電線當中關鍵材料炙手可熱，相關類股大漲。（示意圖/ PIXABAY）

法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜站上每噸 12,000 美元大關，改寫歷史新高，年初以來累計漲幅接近 40%，創 2009 年以來最大年度漲幅。法人分析，近年美洲、非洲及亞洲多地礦山陸續出現停產、罷工或技術問題，導致供給面持續惡化；儘管占全球銅消費量約一半的中國需求降溫，但電動車、再生能源與 AI 應用需求快速成長，已抵銷部分需求下滑影響，推升銅價走勢。

在銅價創高題材帶動下，相關台股族群成為市場關注焦點，包括華電（1603）、華新（1605）、華榮（1608）、大亞（1609）、宏泰（1612）、億泰（1616）、榮星（1617）、合機（1618）。

