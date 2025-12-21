熱門股／開出聖誕紅？ 記憶體14檔一次收

財經中心／廖珪如報導

記憶體從2025年9月後缺貨態勢明顯，不過市場一時之間都難以接受會有巨大缺口，全球科技大廠從美光、三星、海力士，到台廠的南亞科、華邦、群聯等一時之間成為兵家必爭廠商，比過往記憶體出現的景氣循環還要長（示意圖/ PIXABAY）

前基金經理人萬鈞法人視野日前在記憶體大廠美光財報報佳音時發文指出，華爾街原本對美光2026 會計年度第一季（FQ1）的預期，營收大約落在 129.5 億美元，EPS 約 3.9～4 美元附近。剛剛實際公布的結果是：營收136.4 億美元，高出市場預期將近 7 億美元；非 GAAP EPS 4.78 美元，比共識高出 0.8 美元以上。美光給出的 2026 年第二季展望是：營收中位數約 187 億美元（華爾街平均預估是139億，超過預期35%），毛利率67%，非 GAAP EPS 8.19～8.42 美元。（華爾街平均預估是4.28美元）昨天跟同業聚餐，還在討論美光法說應該會優於預期，下一季估計有可能可以估到7-7.5元美元，結果出來還比我們想的再好15%。

台股記憶體族群 14檔分類盤點

華南永昌證券盤點台股記憶體族群包括：華邦電（2344）專注於利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場、南亞科（2408）台塑集團旗下 DRAM 大廠、品安（8088）台灣記憶體模組廠、群聯（8299）全球 USB 控制 IC 設計之龍頭企業、廣穎（4973）矽創轉投資之記憶體產品廠、威剛（3260）全球前三大記憶體模組廠、創見（2451）「Transcend」品牌之記憶體模組廠、宇瞻（8271）全球前十大 DRAM 模組廠、十銓（4967）全球知名 DRAM 模組廠、力積電（6770）全球前十大晶圓代工廠之一、旺宏（2337）全球非揮發性記憶體整合元件領導廠、至上（8112）主要代理品牌以 Samsung 為主之 IC 通路商、鈺創（5351）台灣利基型記憶體 IC 設計廠商、華東（8110）華新集團旗下封測廠。

廣告 廣告

萬鈞法人視野分析，現在看到記憶體的業績只是剛剛開始，下游廠商受短料缺貨與漲價所害才是明年最大的問題。他認為，這一波記憶體缺貨，如果要用心理學來形容，下游廠商正在經歷的，其實很像一場集體性的「創傷接受歷程」。

記憶體缺貨影響 2026兵家必爭

一開始，是否認。10 月開始，一線 CSP 為了 2026 年資料中心建置，幾乎是失去理智地掃貨。DDR5 16GB 模組三個月內從 40 美元漲到 180、200 美元，現貨市場早晚不同價，合約價直接不報。這時候，下游的情緒不是恐慌，而是「怎麼會變成這樣」。你會看到品牌商飛去韓國議價、轉向中國供應商、在市場上互相抬價搶貨。表面上是商業行為，實際上是一種失控後的情緒反射。

接著，是談判。這個階段最容易被誤解成「事情快要好轉」。開始有人說 2026 年中要擴產了，中國通路商庫存很多，等倒貨價格就會崩。筆電品牌內部也開始各種方案推演：SSD 容量砍半、DRAM 規格下修、零組件等級調整、補貼重談。這些都是談判期的典型行為，不是因為問題解決了，而是人會試圖用「條件交換」來換取痛苦減輕。

但只要你真的去問過記憶體原廠，答案其實非常一致：不想重演供過於求，不會在 2026 下半年大開產能。再加上 AI 伺服器之外，連一般伺服器出貨量都在拉升，記憶體的結構性需求已經變了。談判，其實只是延後接受現實的時間。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

和泰攜手豐田 新目標價出爐

勞動部發津貼 領取資格曝光！

熱門股／記憶體超級循環 台廠5強必收

