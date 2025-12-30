熱門股／隨銅旺到不行 CCL明星總點將
財經中心／廖珪如報導
在 AI 伺服器硬體架構中，玻璃纖維紗、銅箔基板（CCL）與 PCB 形成高度依存的核心三角。隨著 AI 運算功率快速提升，高階玻纖布率先浮現結構性缺料；CCL 作為影響訊號完整度與系統穩定性的關鍵材料，正加速由 M7 向 M9 世代升級，單位產值與技術門檻同步躍升；PCB 則朝向超高層數與先進封裝整合演進，已由傳統零組件轉化為 AI 伺服器不可或缺的硬體基石。產業普遍預期，相關供應鏈自 2026 年起，營收與獲利動能將同步進入高速成長階段。
金像電 (2368) 深度切入CSP供應鏈
在 PCB 領域，金像電（2368）AI 相關營收占比持續拉升，2025 年第三季已突破五成，顯示公司深度切入雲端服務商（CSP）供應鏈。隨著亞馬遜自研 ASIC Trainium2 以及 Google AI 基礎建設需求擴大，金像電在高階伺服器板的接單能見度明顯提升，市場對其後續獲利表現維持正向看法。技術面觀察，支撐區約在 650 元，短線壓力區落在 780 元附近。
台光電 (2383) 營運動能放大與M9布局
CCL 方面，台光電（2383）受惠於高階交換器與 AI 應用需求，營運動能持續放大。公司第三季營收與獲利同步改寫新高，並已規劃擴充產能，以因應 AI 與高速傳輸材料需求成長。台光電同時積極布局 M9 世代材料，預計於 2026 年下半年進入量產，進一步鞏固其在高階 CCL 市場的技術領先地位。股價技術支撐約在 1,600 元，壓力區約 1,800 元。
台燿 (6274) 聚焦高速傳輸與中長期擴產
台燿（6274）則聚焦高速傳輸 CCL 應用，搭上 AI 伺服器算力升級所帶動的材料升級趨勢。公司規劃中長期擴產布局，目標於 2028 年前將整體產能提高約六成，反映其高速材料產品在 AI 供應鏈中的關鍵性與市場潛力。技術面支撐約在 450 元，壓力區約 580 元。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
其他人也在看
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 80
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 39
大摩最新目標價曝光！國家隊連9天掃貨這電子中游大廠 明年有望淡季不淡
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。八大公股昨日賣超31.04億元，其反手買超前十大個股，包括4檔電...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 20 小時前 ・ 24
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
漲價行情旺到2026年！自營商斥資6.03億押寶「記憶體4檔」 連14天搜刮鴻海入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌103.76點，收在28,707.13點，跌幅0.36%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超10.49億。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 13
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 191
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
本益比大錯殺？老手直指「這3檔」被低估王牌 聯發科拚2000元、台達電、AES-KY甜蜜價位曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導2025年進入倒數，市場目光已提前轉向明年的元月行情。分析師許博傑直言，在高本益比股滿天飛的環境下，反而有幾檔基本面與...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體族群強攻 南亞科創200元新天價 多檔模組廠漲停
DRAM缺貨漲價預估持續到明年，營運展望受法人看好，帶動記憶體族群今股價表現亮眼。南亞科（2408）今股價開高走高，以189元開出，盤中飆漲達200元新天價，截至11點12分，股價暫報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，成交量超過9.29萬張。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 5
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 18 小時前 ・ 2
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
2025年台股多頭續衝漲幅達25%，封關倒數前盤點全市場154檔股票ETF，今年5月底甫上市的主動統一台股增長(00981A)規模空降第13名，在規模前15大的ETF中，00981A今年以來報酬率超過7成，比第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%，多賺超過30個百分點。6檔高股息ETF今年含息報酬率卻只有個位數，存股族如果只重視股息，實際總報酬率大幅落後大盤，反而錯失多頭行情的資本利得機會。太報 ・ 21 小時前 ・ 6