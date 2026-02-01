熱門股／馬年抱股不輕易下車 精選AI五強出列

財經中心／廖珪如報導

隨著人工智慧（AI）發展進入能夠創造穩定現金流的「代理式 AI」（Agentic AI）階段，加上特斯拉（Tesla）人形機器人量產在即，2026 年 AI 資本支出將持續推動台灣供應鏈成長。法人在報告中特別點名 台積電（2330）、創意(3443)、南亞科（2408）、萬潤（6187）及 聯發科（2454）等五檔個股為核心布局標的。法人分析，儘管美國聯準會（Fed）將利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，且市場對 2026 年降息預期縮減至 1 到 2 碼，但 AI 上下游供應鏈強勁的資本支出與獲利能力，將足以抵銷利率環境的限制性影響。

報告指出，生成式 AI 正從單純的聊天室形式，演進為能導入電商與第三方應用程式的「代理式 AI」，透過廣告或代理抽成產生實質利潤。這將迫使 AI 伺服器從依賴短期記憶轉向長期記憶，進而推動記憶體架構與 ASIC（客製化晶片）的重大變革。

【法人五大核心標的】擁AI 大單 「Top Buy」評級與產業首選策略

包括台積電（2330）：作為首選，報告指出，台積電法說會釋出的 2026 會計年度資本支出指引達 520 億至 560 億美元，遠高於市場預期的 470 億至 480 億美元。法人認為，目前 AI 需求的唯一瓶頸僅在於晶片產能，台積電仍是核心動能所在、創意（3443）：法人看好創意受惠於特斯拉（Tesla）與 xAI 的專案，預計相關晶片將於 2027 年放量，年出貨量估達 100 萬至 150 萬顆。此外，創意與記憶體大廠 Kioxia 合作的 HBF 專案價值高於預期，若輝達（Nvidia）未來採用該技術，創意將居於有利位置。

【記憶體與封裝設備】南亞科受惠 DRAM 合約價翻倍、萬潤穩站 CoWoS 先進封裝地位

南亞科（2408）：受惠於代理式 AI 對記憶體與儲存空間的龐大需求，法人預估 2026 年第一季 DRAM 合約價將上漲 105% 至 110%。報告強調，記憶體產業正面臨結構性短缺，缺貨潮預計將延續至 2027 年，南亞科將直接受惠於報價飆升。萬潤（6187）：作為台積電 CoWoS 先進封裝供應鏈的關鍵設備商，萬潤在法人投資組合中被標註為「Top Buy」。隨著台積電積極擴充先進製程產能，相關設備廠營運展望持續樂觀。聯發科（2454）：被法人列為 ASIC 設計服務產業的「首選」標的之一。隨著 Google TPU、AWS Trn 3 等大型雲端服務商（CSP）的晶片需求增加，聯發科在客製化晶片市場的地位持續提升。

物理 AI 與機器人商業化：Tesla Optimus 預計 2026 年底量產、供應鏈受矚目

除了半導體晶片，報告亦強調「物理 AI」（Physical AI）的進展。法人引述特斯拉說法，指出 Optimus 機器人預計於 2026 年底進入量產，意味著機器人產業商業化時程已近，預期相關供應鏈將在今年獲得市場更多關注。

