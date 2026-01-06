熱門股／黃仁勳CES演講全解析 受惠股曝

財經中心／廖珪如報導

演講核心環繞次世代 Vera Rubin 平台，透過理解物理定律的基礎模型，將 AI 運算從數位領域推向實體世界，包括機器人運用、自駕車的落地使用等。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳台灣時間今（6）日清晨（美國時間5日）發表全新「Vera Rubin」運算平台，強調這不僅是單一 GPU 的升級，而是整合 CPU、GPU、互連網路、DPU 與交換晶片的整體架構飛躍。該平台旨在解決生成式 AI 長上下文處理與測試時擴展（test-time scaling）的運算瓶頸，黃仁勳形容這將成為全球資料中心投資回報率（ROI）的重要分水嶺。

Vera Rubin 平台核心包含全新 Vera CPU 與 Rubin GPU。Vera CPU 採 88 核心、176 執行緒設計，顯著強化單執行緒與 I/O 能力；Rubin GPU 則透過 NVFP4 Tensor Core 等硬體級精度動態調整技術，在電晶體僅成長約 1.6 倍的情況下，達成推論效能 5 倍、訓練效能 3.5 倍的巨大突破。此外，系統結合 NVLink 72 與新一代 Spectrum-X AI 乙太網路，並透過 BlueField-4 DPU 優化流量分流，單顆 GPU 可擴展至額外 16 TB 記憶體空間。

在能效與安全性方面，Vera Rubin 全面導入液冷技術，無需額外冷卻機組即可維持與前代相當的運行環境，預估可節省全球資料中心約 6% 用電。同時，系統支援全匯流排全程加密，滿足企業對機密運算的嚴苛要求。

台積電成為輝達最關鍵推手

黃仁勳特別指出，台積電（2330）是 Vera Rubin 幕後關鍵推手。雙方在製程、封裝及光電整合展開深度協作（co-design），並利用台積電 COUPE 技術將矽光子整合至交換晶片，打造出具備 512 埠、200Gbps 的 Spectrum-X 光電乙太網路解決方案。Vera Rubin 平台已於今年量產，即日起銜接全球雲端服務與 AI 工廠部署。Vera Rubin 今年進入量產，可即時銜接雲端與 AI 工廠部署。

黃仁勳在台上秀出以知名天文學家 Vera Rubin 發現暗物質的典故比喻，稱新平台正是為了解決 AI 時代「看不見、卻決定一切的運算需求」而生。

