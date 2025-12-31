熱門股/00991A夯爆！掛牌7天均量14萬張奪冠、漲幅7.25%稱霸主動式ETF





▲台股主動式ETF近7日漲跌幅及平均日成交量。（圖／CMoney，各家投信官網，2025/12/29）

基金醫生馮志源口中稱作ETF 界的「怪物新兵」-復華未來50（00991A）自12/18掛牌以來叫好又叫座，短短7個交易日（截至 12/29）平均日成交量超過14萬張，交易熱度在6檔台股主動式ETF中居冠，累計掛牌以來累積報酬率7.25%，漲幅也是同類型之首。

市值型投資再升級！00991A掛牌後交投人氣不減

00991A 自12月初募集以來便話題不斷，募得金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集紀錄，12/18掛牌後交投人氣不減，規模進一步擴增至176億元（截至 12/29），受益人數達6.7萬人。

針對市場資金對00991A高度青睞，「要不要來點稀飯套餐」的站長 - 稀飯指出，00991A的選股池同時涵蓋上市與上櫃公司，這點與（0050）元大台灣50 等傳統市值型ETF不同，後者只能納入上市公司。這也讓00991A有更多機會提前布局未來潛力股。舉例來說，像股王信驊（5274）這類具備成長性的上櫃公司，只要它尚未轉上市，0050是無法將它納入的。00991A藉由主動選股與彈性選股池納為主要成分股。

用「未來」鎖定選股，參與潛力尚未完全爆發的成長期投資機會

基金醫生馮志源分析，00991A之所以能獲得市場熱烈迴響，關鍵在於「未來50」這個命名本身就很有記憶點，彷彿擁有「投資放大燈」和「時光機」，不只鎖定現役產業龍頭，更重要的是透過主動研究挖掘未來「明日之星」，追求更好的績效表現。從首批持股來看，有24檔個股市值排名在50名之外，積極鎖定具備產業競爭力、市值排名50至100名之個股，參與潛力尚未完全爆發的成長期投資機會。

展現主動優勢，洞燭機先佈局明日之星

馮志源進一步觀察指出，00991A前十大持股中的另一亮點是，納入半導體測試設備新兵-鴻勁（7769）。由於多數被動式 ETF 受限於指數規則，無法即時納入新掛牌股，但主動ETF可市況配置相對靈活，及時掌握下一波產業成長機會。

鴻勁受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）成長力道強勁，以及HPC 、車用晶片需求熱絡，帶動高階測試與主動式溫控系統訂單滿載，累計今年前3季營收近209.9億元、每股純益（EPS）從2024年的32.95元，提升至2025年第3季已達53.54元，成長動能強勁。觀察00991A目前成分股布局，鴻勁權重已升至 5.1%，成為第三大成分股，充分體現主動式基金挖掘未來明日之星的靈活能力。

▼00991A近一交易日（12/26）最新成份股布局。（圖／CMoney，各家投信官網，2025/12/29）

