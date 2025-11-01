熱門股／10月當紅族群 記憶體7檔旺什麼？
財經中心／廖珪如報導
近期台股記憶體族群旺到凍未條，全球半導體市場出AI 晶片製造狂潮，掀起傳統記憶體（DRAM）缺貨浪潮。隨三星、SK Hynix、美光（Micron）等大廠將產線集中於高頻寬記憶體(HBM)與 AI 加速晶片，通用型 DRAM 與 NAND Flash 的產能反而明顯收縮。這波缺貨潮背後的推手是雲端巨頭的爆量資本支出。國票投顧此前推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）。
摩根士丹利估算，Google、亞馬遜、微軟、Meta 與 CoreWeave 今年 AI 基礎建設支出合計達 4,000 億美元，推升伺服器與 PC 更新潮，使 DDR5 記憶體需求暴增。Fusion Worldwide 指出，伺服器廠商對 DDR5 的拉貨速度遠超預期，價格正「以極快速度上升」。
記憶體需求旺盛大勢所趨
素來醉心於科技研究的萬鈞法人視野指出，記憶體正走向一個「拉很長、力道很強」的景氣階段，不是短線抽風。韓國經濟新聞用一句話點破了現在的狀況，記憶體供不應求，不是只看 HBM，也把伺服器汰舊換新、裝置端 AI 需求一起納進去，甚至直指 3至4 年的供給吃緊區間，短期已經傳出Q4 報價最高上調 30%。
報價上漲之後，市場接下來會問兩個問題：第一，這波漲價到底是誰買單？第二，漲到哪個階段，會轉成「毛利落袋」而不是「庫存風險」？萬鈞看法是，這波記憶體的漲價結構，和過去幾次循環最大的不同，就是它是由供給收縮與產品升級同時推動，不是那種景氣拉貨的短期刺激。HBM 與高規伺服器用 DRAM 已經接近供應鏈的「技術上限」，這讓漲價帶有實質的「議價能力」，而不是單純的情緒性喊價。
韓國的報價上調到 +30%，外資把 ASP 上修到 25–26%，照這節奏下去，第四季毛利率將是記憶體廠 2021 年以來的高點。這樣的毛利擴張，不會只反映在記憶體本身，還會沿著價值鏈往上游材料、測試、封裝、設備擴散。從歷史經驗來看，報價第一波拉升會先落在現貨與合約價差擴大，第二波才是營收體質改善，第三波則是市場重新定價「週期的長度」，這是驅動股價 re-rating 的關鍵階段。
誰量價齊升、壓低成本結構
萬鈞認為現在市場看到的「漲價」，其實只是週期曲線的起點。真正要看的是兩件事：一是 能否維持量價齊升；二是 誰能把成本結構維持在低位。像海力士現在的 HBM 良率、三星的 1β 節點、Micron 在 DDR5 的單位成本改善速度，這些都會決定誰在下一輪的漲價循環裡能把毛利率撐住。只要價格漲、成本不跟著跳，這段期間就會變成現金流的甜蜜點。
市場面也開始反映這個結構。你可以注意到，過去兩週記憶體相關 ETF 的交易量明顯放大，美系資金重新加碼韓國半導體權值股，連帶推升了 NAND 控制 IC、封裝測試、載板材料等次產業。這是典型的「週期向上傳導」。
景氣反射期考驗良率維持力
但要小心的是：當報價持續上行，市場會進入「景氣反射期」，也就是大家開始想像 EPS 可以往上修的時候。這階段最容易出現短期噪音（例如法人報告急著上修目標價、隔日資金湧進追高），真正的重點是：觀察資本支出與供應曲線的變化。只要三星、海力士、Micron 還沒明確啟動大規模擴產，那這波行情就還沒到頂。
所以，萬鈞把整個邏輯歸納成三層觀察：1. 報價持續力：關鍵在供應鏈的產能解凍速度。若到明年中仍無明顯鬆動，代表這波不是短線。 2. 毛利傳導力：看誰能在漲價周期裡維持良率與出貨節奏，這才是 EPS 擴張的真實來源。 3. 資本支出節奏：若三星/海力士在 2026 前仍保守，市場會提前用更高本益比反映。總結來說，這波記憶體漲價不是末升段，而是長週期的起跑點。漲價代表週期的「確立」，但行情要能延續，必須等到毛利率與現金流曲線開始同步轉正—那才是投資進場、估值重新定錨的時間窗口。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
科學認證！「這種睡姿」最能排除大腦廢物、防失智
盤前／AI帶來電力荒 重電5檔必收
盤前／跌多拉回中？ PCB 7檔總報告
其他人也在看
台股翻黑收跌54.18點！台積電甩尾下挫、台達電摔落千金股 電機股卻有3檔漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（31）日以下跌7.06點開低後，翻紅一路在平盤以上，但在尾盤時因台積電甩尾收黑，拖累大盤懸崖式下挫翻黑，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第三季EPS 1.2元寫8季新高！「這檔」反遭投信毒手連3賣 狠丟6千張提款3億
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（31）日終場跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19％，據證交所盤後籌碼動向，投信賣超31.09億元。觀察賣超...FTNN新聞網 ・ 1 天前
瘋狂倒貨76萬張！0050再遭外資取款3.9億 最慘「這檔」今重砍1.7萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（31）日開低後翻紅走高，終場台積電（2330）甩尾翻黑，加權指數也收黑在28233.35點，下跌54.18點，跌幅0.19%，成交...FTNN新聞網 ・ 1 天前
爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！
台灣證券交易所對譁裕實業股份有限公司，違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
AI應用帶動需求 慧榮：記憶體恐缺貨一整年
人工智慧（AI）應用帶動記憶體需求，外界關注缺貨潮將持續多久。這股熱潮不僅讓研究機構預期DDR5合約價看漲，獲利有望於2...聯合新聞網 ・ 1 小時前
台股月線連六紅 11月挺進29K
台股31日收10月月線，卻遭外資鎖定台積電等三大權值股大砍狙擊，導致加權指數最後一筆遭摜壓219點並由紅翻黑，終場下跌54點或0.19％以28,233點作收，周線仍上漲701點或2.55％，寫連十漲；月線更拉出連六根大紅棒，台股與台積電雙寫多項新紀錄。工商時報 ・ 1 天前
記憶體價格飆漲比黃金還猛 業界大老：大多頭正要開始
全球記憶體產業正經歷一場由 AI 浪潮所驅動的爆炸性成長。美股儲存類股如美光科技 (MU-US) 、希捷科技 (鉅亨網 ・ 1 天前
股市黃曆－短線震盪 高檔換手財利豐
上周大盤繼續收漲，周線上漲了701點，漲幅2.55％，指數再度創新紀錄見到的28,527點，收盤成功站上2萬8大關創下歷史新高水準，屬於價量齊揚的格局，如此看來3萬點將會是信手拈來。上周卦象雖然占得了四大難卦之一的【坎為水卦】，但本欄依舊看好走勢，因此有了「持續樂觀，短線震盪難免」的卦象訊息。短線震盪的現象不難從日線的角度獲得觀察，易經卦象的「另類觀察」再度獲得肯定。工商時報 ・ 3 小時前
記憶體股價驚驚漲 產業榮景到何時？分析師曝台廠未來戰略
今年下半年開始，台灣記憶體市場快速升溫，由AI帶動的伺服器需求，讓DDR5價格大幅上揚。外資報告並指出，由AI引發的主流記憶體供需失衡，需求擴散到舊世代Flash快閃記憶體，而網通需求亦可望延長DDR4的生命週期，該外資上調多家台廠目標價。國內業者包括南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯、愛普*股價近日狂飆，這一波產業榮景將持續到何時？太報 ・ 51 分鐘前
南亞科 記憶體迎多頭
南亞科（2408）正處於強勢多頭趨勢，上周最高一度觸及139元後收在132.5元，整體升段趨勢未變，惟短線出現漲多拉回訊號，5周、10周等均線維持多頭排列，屬強勢格局。周成交量放大至73.8萬張，三大法人買超1,859張，其中外資買超108張，自營商買超4,023張。工商時報 ・ 3 小時前
八大公股行庫 力挺面板雙雄
面板廠友達（2409）30日召開法說，因第三季財報轉虧，31日股價暴跌逾半根停板，就連群創（3481）也意外中槍，由紅翻黑。面板雙雄臉黑黑，剛好給八大公股寒冬送暖的機會，10月31日大舉進場逢低補貨，買超張數分列個股排行第一及第三名。工商時報 ・ 1 天前
川習會「內幕照」曝光！川普秀神祕小卡習近平「笑到瞇眼」
川習會「內幕照」曝光！川普秀神祕小卡習近平「笑到瞇眼」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
「臺北白晝之夜」十週年登場 圓山交管路線一次看
臺北市文化局今日發布「2025臺北白晝之夜」活動交通管制訊息，該活動將於11月1日下午2時至11月2日凌晨2時於圓山地區舉行，適逢十週年慶，預期吸引大量人潮。文化局特別提醒民眾，配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，建議參與民眾多利用大眾交通運輸前往，減少周邊交通壅塞。中天新聞網 ・ 1 天前
侯友宜表揚新北影響力人物（2） (圖)
新北市政府1日舉辦2025新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，會中由市長侯友宜（中）頒獎表揚10名影響力人物。中央社 ・ 10 小時前
新北10影響力人物出列 點亮城市每道微光能量
（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府今天舉辦2025新北影響力跨界人物對談，同時頒獎給10名影響力人物，包括音樂人蕭煌奇、市府消防局特搜大隊控犬員羅浩芳都入列，盼藉由他們發揮影響的共好力量。中央社 ・ 10 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
4歲男童藥局打針返家「嘴唇發紫全身抽搐」 未滿2小時不治身亡
根據陸媒《第一現場》報導，山東泰安寧陽縣磁窯鎮警方指出，10月29日下午15時20分左右，有一名4歲男童因腹痛，在家長陪同下到附近的藥局打針，他打針後馬上出現嚴重嘔吐，但當時藥局人員僅稱「過一會兒就好」，家長便帶著男童返家。沒想到男童回家後，約16時25分病情惡化，他...CTWANT ・ 14 小時前
星座理財(11月3日～11月7日)－水瓶座（1月22日～2月19日）事業異動 妥善安排
冥王寶瓶位於初段。一動不如一靜，即便出現再大的利益、再好的機會，多觀察為宜。如果事業上已安排異動，建議將交接事務妥善安排，並多方確認。事業運勢雖理想，但低調為宜，並為自己安排作息節奏，千萬別因過度勞累傷了健康。投資財利在短線，正向但宜順勢換手。幸運物與色彩：白玉與乳白色。幸運數字：8、0、4、2及其組合。工商時報 ・ 3 小時前
足球運彩分析》11/2 低潮利物浦主場迎戰阿斯頓維拉 紅軍力拚止敗氣勢回溫
英格蘭西北的安菲爾德球場（Anfield）週末將再度迎來激戰。利物浦陷入近年最嚴重的低潮，聯賽已吞下四連敗、近八戰輸七場，主帥Arne Slot壓力空前；對手阿斯頓維拉則氣勢如虹，剛以1：0擊敗曼城，英超近四戰全勝。兩隊一冷一熱，形成強烈對比。這場比賽，將成為利物浦能否止跌的關鍵轉捩點。中華民國運動彩券發展協會（CSDA）羅蘋哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 13 小時前
洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前