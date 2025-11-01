熱門股／10月當紅族群 記憶體7檔旺什麼？

財經中心／廖珪如報導

近期台股記憶體族群旺到凍未條，全球半導體市場出AI 晶片製造狂潮，掀起傳統記憶體（DRAM）缺貨浪潮。隨三星、SK Hynix、美光（Micron）等大廠將產線集中於高頻寬記憶體(HBM)與 AI 加速晶片，通用型 DRAM 與 NAND Flash 的產能反而明顯收縮。這波缺貨潮背後的推手是雲端巨頭的爆量資本支出。國票投顧此前推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）。

摩根士丹利估算，Google、亞馬遜、微軟、Meta 與 CoreWeave 今年 AI 基礎建設支出合計達 4,000 億美元，推升伺服器與 PC 更新潮，使 DDR5 記憶體需求暴增。Fusion Worldwide 指出，伺服器廠商對 DDR5 的拉貨速度遠超預期，價格正「以極快速度上升」。

記憶體需求旺盛大勢所趨

素來醉心於科技研究的萬鈞法人視野指出，記憶體正走向一個「拉很長、力道很強」的景氣階段，不是短線抽風。韓國經濟新聞用一句話點破了現在的狀況，記憶體供不應求，不是只看 HBM，也把伺服器汰舊換新、裝置端 AI 需求一起納進去，甚至直指 3至4 年的供給吃緊區間，短期已經傳出Q4 報價最高上調 30%。

報價上漲之後，市場接下來會問兩個問題：第一，這波漲價到底是誰買單？第二，漲到哪個階段，會轉成「毛利落袋」而不是「庫存風險」？萬鈞看法是，這波記憶體的漲價結構，和過去幾次循環最大的不同，就是它是由供給收縮與產品升級同時推動，不是那種景氣拉貨的短期刺激。HBM 與高規伺服器用 DRAM 已經接近供應鏈的「技術上限」，這讓漲價帶有實質的「議價能力」，而不是單純的情緒性喊價。

韓國的報價上調到 +30%，外資把 ASP 上修到 25–26%，照這節奏下去，第四季毛利率將是記憶體廠 2021 年以來的高點。這樣的毛利擴張，不會只反映在記憶體本身，還會沿著價值鏈往上游材料、測試、封裝、設備擴散。從歷史經驗來看，報價第一波拉升會先落在現貨與合約價差擴大，第二波才是營收體質改善，第三波則是市場重新定價「週期的長度」，這是驅動股價 re-rating 的關鍵階段。

誰量價齊升、壓低成本結構

萬鈞認為現在市場看到的「漲價」，其實只是週期曲線的起點。真正要看的是兩件事：一是 能否維持量價齊升；二是 誰能把成本結構維持在低位。像海力士現在的 HBM 良率、三星的 1β 節點、Micron 在 DDR5 的單位成本改善速度，這些都會決定誰在下一輪的漲價循環裡能把毛利率撐住。只要價格漲、成本不跟著跳，這段期間就會變成現金流的甜蜜點。

市場面也開始反映這個結構。你可以注意到，過去兩週記憶體相關 ETF 的交易量明顯放大，美系資金重新加碼韓國半導體權值股，連帶推升了 NAND 控制 IC、封裝測試、載板材料等次產業。這是典型的「週期向上傳導」。

景氣反射期考驗良率維持力

但要小心的是：當報價持續上行，市場會進入「景氣反射期」，也就是大家開始想像 EPS 可以往上修的時候。這階段最容易出現短期噪音（例如法人報告急著上修目標價、隔日資金湧進追高），真正的重點是：觀察資本支出與供應曲線的變化。只要三星、海力士、Micron 還沒明確啟動大規模擴產，那這波行情就還沒到頂。

所以，萬鈞把整個邏輯歸納成三層觀察：1. 報價持續力：關鍵在供應鏈的產能解凍速度。若到明年中仍無明顯鬆動，代表這波不是短線。 2. 毛利傳導力：看誰能在漲價周期裡維持良率與出貨節奏，這才是 EPS 擴張的真實來源。 3. 資本支出節奏：若三星/海力士在 2026 前仍保守，市場會提前用更高本益比反映。總結來說，這波記憶體漲價不是末升段，而是長週期的起跑點。漲價代表週期的「確立」，但行情要能延續，必須等到毛利率與現金流曲線開始同步轉正—那才是投資進場、估值重新定錨的時間窗口。

