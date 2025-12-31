熱門股／2026年價值明星股 台股13強

財經中心／廖珪如報導

電子科技股族群延續此前行情，2026年依舊是大贏家，以台積電為主帶出電源供應、PCB、記憶體、封測廠等族群，是能夠長抱標的。（示意圖／PIXABAY）

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,000點關卡，達到29,009.91點；2025年大漲5,928.5點封關好風光，聚焦電子科技族群，法人在年終報告中盤點開年最具價值股包括：聯發科（2454）、台積電（2330）、京元電（2449）、萬潤（6187）、台光電（2383）、華城（1519）、高力（8996）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、南亞科（2408）、群聯（8299）及晶豪科（3006）、中信金（2891）

2026年貨幣政策朝向寬鬆

12/10 FED 如期降息一碼至 3.5~3.75%。鮑威爾會後聲明以及 12/31 FOMC 會議記錄顯示，依其經濟展望，可能適合在一段時間內維持目標區間不變，可能的根據包括就業市場並未進一步顯著轉弱，以及 3Q25 美國GDP 年化季增率初值意外上升4.3%的表現。不過FED12月降息後，2年期美國公債殖利率仍由降息日的3.57%下降至3.45%，十年期公債殖利率亦由4.16%小幅下降至4.12%。FedWatch Tool統計2026年將降息2次，顯示市場對於未來FED貨幣政策仍保持較為寬鬆的看法。川普表示1月份將公布下屆FED主席人選，不管確定人選是誰，FED未來恐都偏好降息，以貫徹川普意志。

CES展與台積電法說

CES 2026將於1月6日至9日在Las Vegas登場，NVIDIA（NVDA US）與AMD（AMD US）都將發表專題演講。CES雖然是以消費電子為主的展覽，但今年的主軸可說是AI Everywhere，未來AI不再只是雲端上的大模型，而是直接內建於PC、手機、汽車與家電中，具身智慧（Embodied AI）讓機器人能感知物理世界並進行互動，也是本屆最大的亮點，研判將帶給投資市場對於AI未來發展更大的想像空間。1月15日台積電（2330）將公布財報並發表對未來營運以及AI產業的看法，以10至11月營收表現，以及近期全球AI產業的發展來看，大概率將帶給市場正向訊息，大盤可望提前反應。

AI供應鏈及ASIC

CES展及台積電法說可望激勵相關族群股價，研判市場將調高並有高機率提高資本支出以及調升未來AI成長力道，對於ASIC、半導體製造封測、設備、散熱、滑軌、PCB與ODM等次產業，都有題材面及實質面的助益。首選聯發科（2454）、台積電（2330）、京元電（2449）、萬潤（6187）、台光電（2383）。

AI電源與電力記憶體

在電源及電力供應鏈方面，川普創世紀計劃將加速美國電網建置速度，有利外銷重電股及燃料電池商，首選華城（1519）及高力（8996）。另ASIC Server於2026年開始出貨HVDC 400V產品，NVIDIA Vera Rubin於2027年推出800V產品，其中ASIC Server將率先將BBU列入標配，2026至2027年營運將加速成長，首選台達電（2308）與貿聯-KY（3665）。

在記憶體方面，近期報價持續上揚，12月營收看好，4Q25獲利將大幅超越法人預期。目前研判1Q26合約價將大幅上揚，2026年報價可望維持高檔，IDM廠商獲利直接受惠，模組廠可望補漲，看好包括製造、模組與IC設計廠，首選南亞科（2408）、群聯（8299）及晶豪科（3006）。在金融壽險股方面，壽險匯率會計新制預計1Q26上路，避險成本可望降低，業者預估新制實施後，壽險業每年可望減少900億元的避險成本。留意12月營收公布，相關公司須提列未避險部位1.5%至外價金中，獲利可能不如市場預期，但新制實施為短空長多，建議逢低布局，首選中信金（2891）。

