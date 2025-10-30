熱門股／AI伺服器稱王 目標價飆到逆天
財經中心／廖珪如報導
隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨啟動，緯穎（6669）GPU伺服器貢獻度持續上升，公司第三季業績表現亮眼，並預期2026年仍將維持強勁成長動能。富邦重申「買進」評等，將目標價上調至 5,550元，潛在上漲空間約 35%。
GB200出貨
根據通路調查，緯穎為Oracle生產的GB200伺服器已於9月開始出貨，首批約100個機櫃。雖然規模不大，但為緯穎AI業務開啟新里程碑。富邦預期公司在第四季將出貨 600至800個GB200機櫃，有助抵銷AWS伺服器產品轉換期造成的營收下滑。目前緯穎GB200產線仍在調整中，初期部分L7至L10組裝將由緯創（3231）協助。富邦並指出，OpenAI「Stargate」專案規模已擴大，2026年潛在需求超過2.5萬機櫃，預計將由5家ODM廠商分攤生產，緯穎可能取得 10%至15% 的份額。
成長與風險
緯穎9月營收達 863億元，月減10%、但年增150%，此成績主要來自AWS ASIC AI伺服器的強勁出貨，帶動整體獲利爆發。展望第四季，富邦預期通用型伺服器需求將與前季持平，而AWS ASIC伺服器因進入產品轉換期，出貨量將略減。不過，GPU伺服器GB200已於9月啟動出貨，將部分抵銷下滑影響。展望2026年，富邦預期GPU（GB200）與ASIC伺服器需求皆保持強勁。儘管AWS ASIC出貨量將持平，但平均售價（ASP）約較一般伺服器高出 80%，有助支撐毛利率與獲利表現。
富邦提醒，緯穎主要風險包括：全球AI伺服器（GPU與ASIC）需求低於預期、地緣政治緊張影響雲端投資節奏；匯率波動影響外銷毛利率。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
