熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
財經中心／廖珪如報導
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。
受惠此股動能，報告揭露六檔最直接受惠個股：Palantir (PLTR US)：2026年EPS預估1.00美元，年增39%Oracle (ORCL US)：RPO高達5,000億美元，2030年營收目標上修至1,660億美元、Dell (DELL US)：AI伺服器訂單爆發，客戶涵蓋CoreWeave、xAI。鴻海 (2317)：買進，目標價313元；2026年AI營收衝2兆元，EPS 18.1元、神達 (3706 )：買進，目標價120元；2025-2026年營收年增70%、仁寶 (2324)：2026年伺服器營收比重將升至中個位數，主權AI訂單陸續認列。
CSP業績創新高
報告指出，六家公司利基包括三大CSP雲端營收與獲利續創歷史新高，AWS、Azure、GCP最新季度雲端營收年增率分別達20%、40%、34%，其中微軟Azure已有約30%的成長直接來自AI貢獻，預計未來兩季將快速攀升至40-50%。即使資本支出大幅增加，NVIDIA每token成本已降至原本的1/5，Google Cloud憑藉自研ASIC（TPU）高性價比優勢，營益率已從2023年虧損拉升至26%，仍有追平AWS與Azure的空間。
資本支出破5,000億鎂
美系五大雲端巨頭（Microsoft、Meta、Amazon、Google、Oracle）2025年資本支出已上修至年增76%，2026年預估再成長35%，總額將首度突破5,000億美元大關。其中Oracle成長最為兇猛，2026年資本支出預估達500.78億美元，年增49%。報告強調，在手RPO（剩餘履約義務）已達雲端年營收的2.5～3.3倍，現有產能需2～3年才能消化完畢，顯示需求遠大於供給。
GPU與ASIC並行
由於算力嚴重短缺，微軟、Meta、xAI等巨頭紛紛向Oracle、CoreWeave等Tier-2 CSP外租算力，甚至舊款H100續約價格僅下滑5%，顯示供不應求態勢不減。2026年NVIDIA Blackwell+Rubin系列出貨量預估達1,000萬顆晶片，AMD也將推出每櫃72顆GPU的Helios超級晶片，搶攻市佔率。整體AI伺服器出貨量預計年成長80～100%。同時Anthropic採取TPU+Trainium+GPU多雲策略，證明ASIC與GPU將長期共存並行。
主權AI時代來臨
報告統計，目前已公開的國家級/主權AI專案總投資金額高達9,270億美元，包括美國Stargate（5,000億美元、4.5GW）、xAI Colossus（600億美元、1.5GW）、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、韓國等均已啟動GW級資料中心。NVIDIA預估2026年主權AI貢獻將達500億美元，年增150%，成為下半場AI GPU最大買家。國泰證期強調：「2026年不僅是雲端服務商的資本支出高峰年，更是全球AI基礎建設全面起飛的一年，算力荒仍將延續，GPU與ASIC並進、主權AI遍地開花，將共同推升雲端產業進入史上最強成長週期。」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！
HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光
HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作
其他人也在看
台股慘崩近千點！輝達財報亮眼也無力回天？ 專家點破「這走勢」就是反轉訊號…曝光下一步
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股在美股重挫的壓力下失守關卡，加權指數上周五（21日）終場大跌991.42點、跌幅3.61%，收在26,434.94點，市場情緒急凍。...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 13 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞]台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去17300點漲到28000點...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
一片AI懷疑聲浪中...三大法人砸近47億連9週狂買日月光！ 再斥26.5億元狂掃南亞4.6萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數狂跌962.56點，跌幅高達3.51%，收在26434.94點，三大法人合計賣超2075.32億元，觀...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 11 小時前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊...CTWANT ・ 10 小時前
兆級ETF挑戰遇阻！0050再遭外資猛砍201億...「連賣第10週」 6檔高股息也被大出清
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週整體（11/17～11/21）下跌962.56點至26,434.94點，週跌幅3.51%。元大台灣50（0050）目前資產規模來到8815....FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 13 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 12 小時前