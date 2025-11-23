熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看

財經中心／廖珪如報導

CSP大動能，推動美股、台股後市看好。（圖／翻攝美超微官方YT）

國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。

受惠此股動能，報告揭露六檔最直接受惠個股：Palantir (PLTR US)：2026年EPS預估1.00美元，年增39%Oracle (ORCL US)：RPO高達5,000億美元，2030年營收目標上修至1,660億美元、Dell (DELL US)：AI伺服器訂單爆發，客戶涵蓋CoreWeave、xAI。鴻海 (2317)：買進，目標價313元；2026年AI營收衝2兆元，EPS 18.1元、神達 (3706 )：買進，目標價120元；2025-2026年營收年增70%、仁寶 (2324)：2026年伺服器營收比重將升至中個位數，主權AI訂單陸續認列。

廣告 廣告

CSP業績創新高

報告指出，六家公司利基包括三大CSP雲端營收與獲利續創歷史新高，AWS、Azure、GCP最新季度雲端營收年增率分別達20%、40%、34%，其中微軟Azure已有約30%的成長直接來自AI貢獻，預計未來兩季將快速攀升至40-50%。即使資本支出大幅增加，NVIDIA每token成本已降至原本的1/5，Google Cloud憑藉自研ASIC（TPU）高性價比優勢，營益率已從2023年虧損拉升至26%，仍有追平AWS與Azure的空間。

資本支出破5,000億鎂

美系五大雲端巨頭（Microsoft、Meta、Amazon、Google、Oracle）2025年資本支出已上修至年增76%，2026年預估再成長35%，總額將首度突破5,000億美元大關。其中Oracle成長最為兇猛，2026年資本支出預估達500.78億美元，年增49%。報告強調，在手RPO（剩餘履約義務）已達雲端年營收的2.5～3.3倍，現有產能需2～3年才能消化完畢，顯示需求遠大於供給。

GPU與ASIC並行

由於算力嚴重短缺，微軟、Meta、xAI等巨頭紛紛向Oracle、CoreWeave等Tier-2 CSP外租算力，甚至舊款H100續約價格僅下滑5%，顯示供不應求態勢不減。2026年NVIDIA Blackwell+Rubin系列出貨量預估達1,000萬顆晶片，AMD也將推出每櫃72顆GPU的Helios超級晶片，搶攻市佔率。整體AI伺服器出貨量預計年成長80～100%。同時Anthropic採取TPU+Trainium+GPU多雲策略，證明ASIC與GPU將長期共存並行。

主權AI時代來臨

報告統計，目前已公開的國家級/主權AI專案總投資金額高達9,270億美元，包括美國Stargate（5,000億美元、4.5GW）、xAI Colossus（600億美元、1.5GW）、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、韓國等均已啟動GW級資料中心。NVIDIA預估2026年主權AI貢獻將達500億美元，年增150%，成為下半場AI GPU最大買家。國泰證期強調：「2026年不僅是雲端服務商的資本支出高峰年，更是全球AI基礎建設全面起飛的一年，算力荒仍將延續，GPU與ASIC並進、主權AI遍地開花，將共同推升雲端產業進入史上最強成長週期。」

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

拍板對美投資4千億？ 經濟部長說話了！

HHTD25／郭台銘、劉揚偉同台 表情曝光

HHTD25／鴻海利多 攜Intrinsic加速機器人合作

