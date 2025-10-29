熱門股／AI運用大滲透 台廠供應鏈10檔必收

財經中心／廖珪如報導

全球AI應用全面擴張，自駕車、機器人、新工廠運用等等，資金趨勢也在這上頭。（示意圖／PIXABAY）

輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳台灣時間29日清晨在華盛頓舉行的GTC技術大會上表示，人工智慧（AI）發展並非泡沫，未來將全面滲透至通訊、機器人、自駕車與量子運算等領域，帶動AI供應鏈股價表現續強。輝達正與Uber、Palantir、CrowdStrike及美國能源部等單位展開多項合作計畫，以推動AI應用落地並擴大生態系。法人指出，黃仁勳強調AI技術「正走入日常生活」，此番言論提振市場對AI長期需求的信心。

群益證券投顧評估，受惠於此，台灣AI供應鏈族群成為資金焦點，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、雙鴻（3324）、上詮（3363）、聯亞（3081）、波若威（3163）與華星光（4979）等主要受惠個股。

群益資料顯示，資金正轉向封裝與光通訊族群，AI伺服器散熱、封裝與高速傳輸元件仍是市場主軸，預期第四季至2026年，隨輝達新一代Blackwell與Rubin架構陸續放量，台灣供應鏈將持續受惠，成為AI投資浪潮的主要推手。

