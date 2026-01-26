熱門股／BBU概念股 台股8強必收

財經中心／廖珪如報導

AI 推動的 GPU 機櫃功耗上升，使電池模組、電源供應與儲能系統需求呈結構性成長。台灣廠商在模組化設計、電池管理系統（BMS）、電源供應器（PSU）等領域具備競爭優勢，長線表現仍受法人看好。

伺服器密度倍增效應：BBU 備援電力系統成資料中心核心零組件

全球資料中心建置速度加快，對備援電力系統的投資亦同步擴大。業界指出，AI運算伺服器密度提高，使電力負載較傳統機房倍數成長，促使 BBU（Battery Backup Unit，電池備援系統）成為不可或缺的核心零組件。近期市場資金明顯轉向電力基礎建設概念股，使 BBU 相關族群強勢走高。

電力管理與電池模組關鍵企業：台、美、日供應鏈之主要參與廠商一覽

台達電（2308）：全球最大的交換式電源供應器廠商、順達（3211）：全球知名筆記型電腦電池組裝廠、加百裕（3323）：台灣三大 NB 電池模組廠之一、新盛力（4931）：台灣鋰電池模組之生產廠商。系統電（5309）：台灣知名 TPMS 及車電零件廠、興能高（6558）：以穿戴式應用為主的鋰電池廠商、AES-KY（6781）：新普轉投資之鋰電池模組製造商、光寶科（2301）：台灣電源供應器大廠。

