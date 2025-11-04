熱門股／CCL強者 台光電目標價還能長高？

財經中心／廖珪如報導

台灣中高階覆銅板（CCL）製造商台光電（2383.TW）受惠於人工智慧（AI）伺服器及高速交換器需求擴張，產能持續滿載並維持主要客戶的核心供應地位。多家投顧報告指出，公司正受惠於ASIC與GPU客戶新產品導入，預期2026年營收與獲利將持續增長。

根據玉山投顧報告，台光電第三季營收達251.5億元，季增11.7%，創下歷史新高，主要動能來自伺服器與交換器用板材。受AWS ASIC產品換代影響，毛利率微幅下滑至30.1%，略低於市場預期。公司預計第四季再新增兩家ASIC客戶貢獻，並隨著800G交換器需求放量，營收可望季增2.5%至257億元，稅後每股盈餘（EPS）約11.98元。

廣告 廣告

兩個目標價 都超1600元

玉山投顧並指出，2026年台光電在ASIC與交換器市場仍將維持主供地位，新一代M9高階材料預計於下半年量產，單價將較M8提升五成。隨著800G滲透率由25%翻倍至50%，並推進1.6T交換器應用，公司產能預計於2026年底達月產750萬張，全年維持全產全銷。該機構給予「增加持股」評等與目標價1,650元。

統一投顧認為，台光電AI產品占營收比重已達45%，隨著各大雲端服務供應商（CSP）加速自研AI晶片，公司受惠於高階材料需求擴張。1.6T交換器所需M9材料已通過輝達（NVIDIA）認證，預期將於2026年下半年量產，市占率上看70%至75%。報告估算2025年及2026年EPS分別為43.35元與64.38元，維持「買進」建議，目標價1,610元。分析師指出，隨著AI伺服器平台升級及高階材料導入，台光電將持續受惠於產品結構改善與產能擴充，2025至2026年間的成長動能可望維持穩健。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

衛星商機 台廠四家發展一次看！

搶攻普發商機 雄獅萬元有找行程一次看

盤前／AI伺服器大建置 帶旺台檔6強

