熱門股／CPO漲勢整齊 台股9強必收
財經中心／廖珪如報導
CPO（共同封裝光學）族群近日走勢轉趨整齊，市場資金在題材消化後重新回流相關供應鏈。盤面觀察顯示，雖然指標股短線震盪，但族群內部輪動明確，多數個股仍維持強勢結構，顯示短線修正並未破壞中期多方架構。
光通訊核心元件與模組：光聖、眾達-KY 聚焦高速傳輸與整合代工
在光通訊核心元件領域，光聖（6442）為台灣具代表性的光通訊元件製造商，產品應用涵蓋高速資料傳輸；眾達-KY（4977）則專注於光收發模組封裝與代工，具備量產與客戶整合能力。被動元件與代工環節方面，波若威（3163）為台灣最大光纖被動元件代工廠，長期深耕資料中心與電信應用；華星光（4979）則為台灣少數具備完整光收發模組製造能力的一貫廠。
材料基板與測試封裝：聯亞磊晶材料關鍵供應、聯鈞雷射測試能量強勁
在材料與基板供應端，聯亞（3081）專注於砷化鎵與磷化銦基板磊晶材料，為高速光通訊與射頻元件關鍵供應商；上詮（3363）則為台灣重要光纖被動元件製造商之一。測試與封裝領域方面，聯鈞（3450）為全球前三大雷射二極體測試代工廠，支撐高速光模組量產需求；立碁（8111）則為台灣 LED 元件生產與封裝廠，近年逐步切入光電應用。
分析驗證與化合物代工：環宇-KY 提供 III-V 族技術、汎銓掌握材料分析龍頭
在化合物半導體與材料分析端，環宇-KY（4991）為全球 III-V 族群晶圓代工廠之一；汎銓（6830）則為半導體材料分析服務龍頭，提供光電與先進製程品質驗證。
CPO 處於產業導入初期：AI 與資料中心推動光電整合、具備長線發展潛力
市場分析指出，CPO 技術仍處於產業導入初期，短線股價波動屬於題材消化與資金輪動的正常現象。隨著高速運算、AI 資料中心與光電整合需求持續推進，光通訊與相關材料供應鏈的產業地位逐步墊高，族群中長期發展仍具想像空間。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
