熱門股／Gemini 3受追捧 供應鏈9檔一次看

財經中心／廖珪如報導

Gemini新模型能夠整合所有Ｇoogle服務，且進階思考、溝通、推理、使用者體驗都贏過市場最熱門的GPT，TPU供應鏈受矚目。（圖／Google提供）

隨著全球科技巨頭 Google 在 AI 領域的競爭日益激烈，其對高效能 AI 伺服器的需求持續爆發。法人分析指出，Google 對於新一代 TPU（Tensor Processing Unit）的高度客製化運算需求，正全面帶動台灣上游供應鏈的營運表現，相關 ODM、晶片、散熱及網通廠商預期將維持強勁的成長動能。

在伺服器代工領域，台廠憑藉技術優勢和規模成為主要贏家包括：廣達（2382）： 作為 Google 伺服器最大的主力供應商，針對 TPU Gemini 3 對更大算力的要求，將直接帶動其高階 AI 伺服器（Rack Level 機櫃等級）的出貨量，推升在高階市場的市占率、緯穎（6669）： 專注於雲端資料中心（CSP）的 ODM 模式，是 Google 的重要客戶之一。緯穎憑藉強大的垂直整合能力（能從機殼做到散熱），直接受惠於 Google 對高度客製化 ASIC TPU 伺服器的需求，並在產能規模上佔有優勢、鴻海（2317）： 身為全球伺服器市占龍頭，鴻海近期亦積極切入 Google 的 AI 伺服器訂單，有望利用其全球製造與供應鏈優勢，成為市場的有力競爭者。

AI 晶片功耗不斷攀升，液冷散熱已成為趨勢，為專業散熱廠帶來龐大商機包括奇鋐（3017）： 在 3D VC（均熱板）與水冷板（Cold Plate）技術上具備領先地位，已成功打入美系 CSP 供應鏈。隨著 Google 資料中心轉向液冷架構，奇鋐的高單價水冷零件出貨量預計將大幅提升、雙鴻（3324）： 作為主要競爭對手，在水冷板與分歧管（Manifold）上有深厚佈局，正與同業代工廠緊密合作，共同開發針對高瓦數 TPU 的散熱模組。

在關鍵零組件與網路架構方面台積電（2330）： 繼續擔任 Google TPU 的獨家晶圓代工廠，Google 所有 AI 運算背後的先進製程晶片均仰賴台積電製造、聯發科（2454）： 傳出已成功打入 Google 供應鏈，協助開發 TPU 相關周邊晶片。此舉標誌著聯發科成功將業務擴展至美系雲端大廠的 ASIC 業務，為公司開拓新的成長曲線、 世芯-KY（3669）： 雖然主要客戶為 AWS，但長期以來被視為 Google 潛在的 ASIC 設計服務合作夥伴，在 ASIC 後段設計環節仍具備合作機會、智邦（2345）： 作為高階交換器（400G/800G）的龍頭，是 Google 資料中心升級網路架構的主要受惠者。由於 TPU 串聯運算（TPU Pods）需要高速交換器來降低延遲，智邦憑藉其領先的技術地位，預期將持續獲益。Google 在 AI 伺服器領域的積極擴張，為台灣供應鏈帶來結構性成長機會，相關廠商的營運後市看好。

