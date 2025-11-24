熱門股／Gemini 3受追捧 供應鏈9檔一次看
財經中心／廖珪如報導
隨著全球科技巨頭 Google 在 AI 領域的競爭日益激烈，其對高效能 AI 伺服器的需求持續爆發。法人分析指出，Google 對於新一代 TPU（Tensor Processing Unit）的高度客製化運算需求，正全面帶動台灣上游供應鏈的營運表現，相關 ODM、晶片、散熱及網通廠商預期將維持強勁的成長動能。
在伺服器代工領域，台廠憑藉技術優勢和規模成為主要贏家包括：廣達（2382）： 作為 Google 伺服器最大的主力供應商，針對 TPU Gemini 3 對更大算力的要求，將直接帶動其高階 AI 伺服器（Rack Level 機櫃等級）的出貨量，推升在高階市場的市占率、緯穎（6669）： 專注於雲端資料中心（CSP）的 ODM 模式，是 Google 的重要客戶之一。緯穎憑藉強大的垂直整合能力（能從機殼做到散熱），直接受惠於 Google 對高度客製化 ASIC TPU 伺服器的需求，並在產能規模上佔有優勢、鴻海（2317）： 身為全球伺服器市占龍頭，鴻海近期亦積極切入 Google 的 AI 伺服器訂單，有望利用其全球製造與供應鏈優勢，成為市場的有力競爭者。
散熱解決
AI 晶片功耗不斷攀升，液冷散熱已成為趨勢，為專業散熱廠帶來龐大商機包括奇鋐（3017）： 在 3D VC（均熱板）與水冷板（Cold Plate）技術上具備領先地位，已成功打入美系 CSP 供應鏈。隨著 Google 資料中心轉向液冷架構，奇鋐的高單價水冷零件出貨量預計將大幅提升、雙鴻（3324）： 作為主要競爭對手，在水冷板與分歧管（Manifold）上有深厚佈局，正與同業代工廠緊密合作，共同開發針對高瓦數 TPU 的散熱模組。
晶片網通
在關鍵零組件與網路架構方面台積電（2330）： 繼續擔任 Google TPU 的獨家晶圓代工廠，Google 所有 AI 運算背後的先進製程晶片均仰賴台積電製造、聯發科（2454）： 傳出已成功打入 Google 供應鏈，協助開發 TPU 相關周邊晶片。此舉標誌著聯發科成功將業務擴展至美系雲端大廠的 ASIC 業務，為公司開拓新的成長曲線、 世芯-KY（3669）： 雖然主要客戶為 AWS，但長期以來被視為 Google 潛在的 ASIC 設計服務合作夥伴，在 ASIC 後段設計環節仍具備合作機會、智邦（2345）： 作為高階交換器（400G/800G）的龍頭，是 Google 資料中心升級網路架構的主要受惠者。由於 TPU 串聯運算（TPU Pods）需要高速交換器來降低延遲，智邦憑藉其領先的技術地位，預期將持續獲益。Google 在 AI 伺服器領域的積極擴張，為台灣供應鏈帶來結構性成長機會，相關廠商的營運後市看好。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
研發界奧斯卡 紡織「他」勝出
全球最機密！ 台積電營業秘密曝
詐騙層出不窮 台積電發聲了！
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【富邦金法說會1】談明年股利 總座韓蔚廷：「現金股息為主」
富邦金（2881）今（24）日下午舉行第三季法人說明會，針對外界關心股利政策？總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，他進一步說，還在編預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再跟投資人比較確切地報告。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 15 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
MSCI調整殺出驚天尾盤量 台股回吐收小漲69點/普發一萬郵局領現潮 揭銀髮族數位落差待解 /矽光子資金狂湧 光聖亮燈領概念股齊揚｜Yahoo財經掃描
美股受到紐約聯準銀行總裁Williams再度釋出「近期仍可降息且不致危及抗通膨」談話激勵，加上市場對Fed 12月降息機率再度上修，帶動主要指數全面走揚。道瓊工業指數勁揚1.08%，標普500指數上漲0.98%，那斯達克指數上漲0.88%，費城半導體指數也走高0.86%。科技股中，谷歌受惠Gemini3與客製化TPU題材股價創高，半導體設備族群順勢走揚，不過輝達股價小跌、台積電ADR也回落約0.88%，顯示AI相關個股仍在高檔震盪消化前波漲幅。 亞股今早對美股反彈反應分歧，日股重挫2.40%，韓股小跌；相對之下，港股走強1.97%，上證指數同樣走揚，區域市場風險偏好略有回穩但尚未全面轉強。 台股今（24）日在美股回穩帶動下開高震盪，加權指數終場小漲69.3點、收26,504.24點，成交值放大至7,140.87億元，改寫今年單日最大量。盤面早盤一度在多頭氣勢推升下大漲近300點，不過受MSCI半年度權重調整盤後生效影響，台積電(2330)盤中曾大漲20元攻到1405，，尾盤卻遭爆量殺尾，收跌至1375元，壓抑指數漲幅。資金則轉向高價股與題材股點火，包括股王信驊(5274)、穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223)強勢走揚，光聖(6442)鎖漲停改寫天價；記憶體族群中華邦電(2344)、南亞科(2408)領軍反彈，被動元件金山電(8042)、蜜望實(8043)續強；矽光子與光通訊族群環球晶(6488)、聯光通(4903)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)等同步放量走高，成為在震盪壓力下，撐起盤面人氣的多頭火種。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 20 小時前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 14 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 1 天前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 14 小時前
如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。 這場拋售鉅亨網 ・ 20 小時前