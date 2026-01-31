熱門股／Meta資本支出1,350億鎂 台廠3強分杯羹
財經中心／廖珪如報導
Meta Platforms 是全球社群媒體龍頭，旗下擁有 Facebook、Instagram、WhatsApp 及 Threads 等指標性產品，全球每日活躍用戶突破 35 億。公司營收核心為數位廣告，目前正全面轉型為深度科技企業，加速開發 Avocado 模型，目標是透過智慧眼鏡實現個人超智慧。Meta 在 2026 年 1 月 28 日盤後公布的 2025 年第四季財報，不僅數據亮眼，給出的 2026 年第一季營收指引（535 億至 565 億美元） 也遠高於分析師預期的 513 億美元。
2026 資本支出上看 1,350 億美元：財務長承諾維持成長
然而，投資人也正屏息關注 Meta 揭露的 2026 年資本支出預算。公司預計全年將投入 1,150 億至 1,350 億美元（遠高於 2025 年的 722 億美元），用於擴建基礎設施與伺服器。雖然市場對這筆天文數字感到震撼，但財務長 Susan Li 在會中強調，公司預期 2026 年的營業利益仍將高於 2025 年，這句承諾有效緩解了投資人對獲利被支出拖累的恐懼。
廣告業務與 AI 技術布局：Avocado 模型預計上半年面世
Meta 這一季的營收來到 598.9 億美元，年增 24%。最核心的廣告業務表現極其穩健，佔總營收 97%。AI 優化見效： 廣告展示次數年增 18%，且平均廣告單價上升 6%。這反映出 Meta 的 AI 演算法成功提升了廣告轉換率，讓廣告主在平台上的每一塊錢花得更精準。首席 AI 長與新實驗室： 執行長祖克柏在法說會中特別提到，由 首席 AI 長（Chief AI Officer）王奕翔 領導的超級智慧實驗室正在測試代號為 Avocado 的新一代模型，預計 2026 年上半年推出，這將是 Meta 挑戰 OpenAI 技術領先地位的關鍵。用戶黏著度： 12 月全球每日活躍用戶（DAP）達 35.8 億人，這股龐大的流量基礎，讓 Meta 在面對其他短影音平台競爭時依然保有議價優勢。
營運挑戰與法規壓力：Reality Labs 累積虧損達 800 億美元、法律支出預計攀升
儘管整體強勢，Meta 依然面臨兩大挑戰。首先是 Reality Labs 部門本季虧損 60.2 億美元，該部門自 2020 年以來已燒掉近 800 億美元。雖然祖克柏預期 2026 年將是虧損高峰並隨後縮減，但市場對元宇宙硬體的回報週期仍有疑慮。其次是法律與監管風險。Meta 預期 2026 年費用增長除了硬體折舊外，另一大塊來自法律支出。特別是美國與歐盟多起與青少年相關的訴訟可能在今年開庭，這對公司的營運利潤率可能造成短期衝擊。
戰略轉型「AI 載體優先」：智慧眼鏡銷量增三倍、將成為未來 AI 應用核心場域
祖克柏強調，2026 年將是 AI 應用大爆發的一年。Meta 的策略已從「元宇宙優先」微調為「AI 載體優先」，認為未來幾年智慧眼鏡將取代部分手機功能。Ray-Ban 智慧眼鏡在 2025 年銷量增長三倍，這給了 Meta 信心將更多研發資源投入穿戴式設備。
硬體需求剛性成長：廣達、緯穎訂單動能受惠資本支出、台積電先進製程穩居關鍵
Meta 創紀錄的 1,350 億美元資本支出，對台廠伺服器與半導體供應鏈是巨大的利多，廣達（2382）： Meta 伺服器的核心供應商，隨著 Meta 2026 年資本支出幾乎翻倍，廣達來自資料中心的訂單動能將直接受惠。緯穎（6669）： Meta 營收佔比極高，是 Meta 資料中心擴建最直接的受惠股。台積電（2330）： Meta 訓練超級智慧模型所需的自研晶片與 GPU，均依賴台積電先進製程。
