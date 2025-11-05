熱門股／PCB台廠三強 壓力價曝光

財經中心／廖珪如報導

AI資料中心、伺服器全球大佈局，對於層板及相關技術要求也高，類股走強。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

隨 AI 伺服器需更高密度的電路與信號傳輸，玉山投顧報告指出，PCB 層數方面，將逐步自 2025年的 20-30 層，提升至 2026年達30-40層，再到2027年達40層以上，未來 ASIC 採用 HLC（高多層板）已成確定趨勢，且 ASIC/GPU 需高頻高速傳輸，使PCB 材料朝向低損耗、高耐熱性的方向發展，亦大幅推升高階 CCL、玻布、銅箔需求。

總體來說，玉山投顧認為，台股表現良好的台光電（2383）支撐價：1353.0元、壓力價：1650.0元，因為 2026 年台光電除了占據 ASIC 四大客戶主供角色，GPU部分在 M9 技術上具領先地位，將占據主供角色，預期 M9 材料將於 26H2 開始量產，在M9 單價較 M8 提升5成下，預估ASP 將顯著受惠。

廣告 廣告

台燿（6274）支撐價：378.5元，而壓力價在411.0元。報告指出，台燿專注於 M7 + 等級的高速 CCL 材料，25Q3 末台燿開始將逐步分食 T2 Max 及後續T3的台光電市占率。產能上，泰國廠6 月擴出30萬張，Q4 將達滿載。

定穎（3715）支撐價為86.8元，壓力價在107.0元，主要是AI 相關產品皆將於泰國廠進行生產，HLC/HDI 製程能力已達50L，且HDI 可達7階。子公司超穎電子於大陸掛牌，預計籌資4億人民幣用於高階HLC及HDI 產能擴充。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

美股盤前／美超微財報 訂單後市一次看

普發一萬消費動能來啦！ 龍頭的他賺飽飽

新聞幕後／看跌輝達和Palantir 大賣空狂人再出手為哪樁？

