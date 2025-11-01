熱門股／PCB月底大回神 新出報告8檔
財經中心／廖珪如報導
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。
報告指出，AI伺服器主機板層數將由現行的20層逐步提升至30至50層，厚度與鑽孔數同步增加，製程難度明顯提高。兆豐看好金居（8358）、台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）及健鼎（3044）等廠商，受惠於高階板材與載板升級趨勢。另包括臻鼎-KY（4958）、定穎（3715）與華通（2313）等積極切入AI供應鏈的業者，也具營運轉機題材。
根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2024年全球PCB產值成長7.6%至809億美元，預估2025年將再增5.5%達854億美元。台灣PCB製造業2025年上半年產值達4236億新台幣，年增13.8%，全年可望達9157億新台幣，年增約12.1%，主要動能來自800G交換器與AI伺服器需求升級，帶動高頻材料與大型載板出貨。
AI基礎建設受惠
兆豐投顧指出，AI基礎建設從雲端延伸至邊緣運算，資料中心、伺服器與高效能運算（HPC）需求同步擴大。隨數據傳輸量快速成長，2024年全球資料傳輸量達147 Zettabyte，其中資料中心佔約15 Zettabyte，並以每年25%速度增加。高速傳輸帶來訊號損耗問題，促使PCB、CCL與載板材料朝低損耗、高頻率方向升級。報告並指出，AI伺服器及高階運算平台的結構改變，使PCB角色從傳統連接元件轉變為決定運算效能的關鍵組件。兆豐預期，台灣廠商在高層數、高頻板與厚板加工領域具備技術優勢，將持續受惠AI基礎建設的長期趨勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
豬肉禁令可望本週五解除！農業部「1招」防量多價跌
60歲女不菸不喘不咳！「1症狀」確診肺癌 名醫：我也嚇死了
科學認證！「這種睡姿」最能排除大腦廢物、防失智
其他人也在看
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 1 天前
個股／台達電法說會後 新目標價出爐
台達電（2308）在第三季交出歷史新高的營運成績，受惠於 AI 伺服器電源與液冷散熱產品出貨強勁，顯示公司正穩居 AI 資料中心供應鏈核心。元大與中信投顧最新報告均指出，公司在高壓直流（HVDC）電源架構與水冷技術上展現領先優勢，預期 2026–2027 年獲利將持續攀升，雙雙維持「買進」評等，目標價分別為 1,325 元與 1,300 元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》神達：接近歷史高點 百元關卡震盪
電子大廠神達（3706）受惠於AI伺服器業務前景看旺，旗下神雲科技接單動能續旺，帶動買盤持續進場佈局，今日股價早盤高點觸及101元，接近歷史高點103元，但在賣單出籠下，股價在百元關卡震盪，截至上午10時5分暫報99.9元，漲幅1.42%，成交量6萬5343張。自由時報 ・ 1 天前
被動元件需求大爆發！ 三龍頭股價先飆看旺明年
國巨股票分割後開大絕，不僅在國內收購茂達電子，還吞併日商芝浦電子，股價一飛沖天。自分割以來，國巨短短兩個月內暴漲82.4%，吸引上萬股東上車，以31日平盤收盤價249元計算，漲幅高達82%，一張大賺11.25萬元。以國巨本波漲勢最高點262元計算，還原其股價已經突破1000元大關...CTWANT ・ 1 天前
記憶體股價驚驚漲 產業榮景到何時？分析師曝台廠未來戰略
今年下半年開始，台灣記憶體市場快速升溫，由AI帶動的伺服器需求，讓DDR5價格大幅上揚。外資報告並指出，由AI引發的主流記憶體供需失衡，需求擴散到舊世代Flash快閃記憶體，而網通需求亦可望延長DDR4的生命週期，該外資上調多家台廠目標價。國內業者包括南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯、愛普*股價近日狂飆，這一波產業榮景將持續到何時？太報 ・ 3 小時前
「這檔」漲價記憶體！估Q4代工量價上升 三大法人單週買11萬張股價勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股本週（10/27～10/31）加權指數上漲701.09點，收在28233.35點，漲幅2.55%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
熱門股／進擊的國巨 股價急升該抱嗎？
被動元件大廠國巨（2327）受AI伺服器與資料中心需求帶動，旗下奇美實業近期二度調漲鉭質電容售價，帶動第三季營收創新高，此外其併購案讓國巨體質更加，近期好事連連股價連漲多時，投資人多討論入時機。華南投顧報告指出，公司正受惠AI硬體升級、併購協同與高電壓電源架構轉換三大成長動能，維持「買進」評等，目標價250元。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股今年十大飆股 出列
台股加權指數迭創歷史新高，今年迄10月底止，台股今年共計上漲了5,198.25點，年漲幅達22.57％，而相較於加權指數，個股漲幅更可觀，經統計，迄今拉出逾倍漲幅的個股共計53檔，其中德宏以461.48％的漲幅居冠，堪稱飆股中的飆股。工商時報 ・ 6 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
Q4訂單逆勢熱！「這檔」迎AI新商機占比飆破12% 法人看2026營運續創高
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導被動元件龍頭國巨（2327）看好AI帶來的新一波成長。公司表示，雖然第4季通常是淡季，但這次因北美雲端與企業AI伺服器拉貨強...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
11檔有基之彈股 強中強
美股財報周火熱登場，台股財報周即將接棒演出之際，市場專家表示，此時的投資可留意11檔法人眷顧的有基之彈股，挾著上半年獲利及第三季營收高成長的雙利多，尤其網通一哥智邦、散熱霸主奇鋐雙箭頭帶頭衝，有望大啖倒吃甘蔗行情。工商時報 ・ 6 小時前
AI伺服器二哥看PCB三大升級潮 廣達楊麒令：供應鏈策略合作是量產關鍵
AI世代的系統製造早已不只是單一企業的能力競賽，而是整條供應鏈的整合戰。身為AI伺服器代工「二哥」的廣達電腦執行副總暨雲達科技總經理楊麒令指出，與供應鏈的合作正變得更長期、更具策略性，廣達也會主動分享AI技術路線圖，確保從設計到生產能夠完整匹配，這將是能否在AI浪潮中持續向前的關鍵。財訊 ・ 1 天前
AI電力需求 議員質問市長立場
記者王慕慈∕基隆報導 基隆台肥一廠轉型ＡＩ數據中心，市長謝國樑透露已有…中華日報 ・ 1 天前
普發1萬「直接歸零」！一票人曝「震撼原因」哀號：一毛錢拿不到
生活中心／綜合報導全民期盼的普發1萬元現金即將在11月5日開放登記，最早12日就能入帳。不過活動還沒開跑，網路已經有人「提前崩潰」，原因不是領不到，而是領得到也「留不住」，讓許多人喊話：「注定一毛錢拿不到」。民視 ・ 1 天前
單週拔2漲停又吞2跌停！這檔第四季難轉盈 投信相挺2.8億捧成買超王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（10/27～10/31）整體上揚701.09點至28,233.35點，週漲幅2.55%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股為...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
半導體迎超級循環！AI還沒瘋才剛暖身 這檔大啖商機
根據高盛研究顯示，目前，AI資本支出遠未過熱，以美國目前AI投資僅佔GDP比重尚不足1%來看，與人類歷史技術革命時代(鐵路、電氣化、IT等)投資佔比高峰期有2%~5%相比，現階段AI仍屬早期階段，離過熱仍有明顯距離。儘管美科技巨頭相繼出現AI永動機現象，雖造成市場一度擔憂，AI恐有泡沫化的隱憂，不過，今明兩年科技股仍是股市投資主軸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 10 小時前
被動元件市況回溫 堡達9月賺贏上半年
被動元件通路商堡達（3537）應主管機關要求，公告9月自結損益，公司自結單月稅後純益1,000萬元，年增34.13％，每股稅後純益0.18元，年增34.16％，在被動元件產業市況加溫下，堡達單月獲利超過上半年。工商時報 ・ 1 天前
亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠
亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...聯合新聞網 ・ 1 天前