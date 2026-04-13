熱門股／PCB續攻高 台股4強點將

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財經中心／廖珪如報導

針對2026年的投資佈局，華南投顧基於各廠在AI、高速運算及高階材料的市場利基，重點推薦四檔具備強勁成長動能的指標股，並給予「買進」投資評等。金像電（2368）受惠AI需求暢旺與ASIC伺服器板件支撐，產能持續滿載、台光電（2383）掌握AI伺服器與800G交換器商機，2026年將是M8+等級以上高階CCL全面放量的一年、在台燿(6274)方面，AI主機板與800G交換器客戶拉貨動能強勢，帶動M8高頻高速材料需求大增，預期下半年M9材料亦有望量產、南電（8046）積極進軍雲端與邊緣AI載板市場，伴隨ABF與BT載板價格調漲，將有效帶動毛利率與獲利成長。（示意圖／AI生成）

隨著全球行動數據流量的飆升與AI應用的全面普及，台灣印刷電路板（PCB）產業迎來強勁的成長動能。根據華南投顧最新發布的「PCB產業速報」指出，受惠於終端消費回溫與先進技術需求擴大，台灣電路板協會（TPCA）預估2026年台灣PCB產業產值將達到新台幣9,100億元，年成長率達6.5%，再創歷史新高。

AI 高速運算與衛星通訊推升：材料與規格迎來雙升級

報告指出，推升這波PCB產業成長的兩大核心引擎為AI應用服務與低軌衛星。AI趨勢帶動了全球高速運算和數據傳輸量的大幅成長，促使高階交換器需求攀升，進一步推動了PCB材料升級、層數增加，以及高階ABF載板的強勁需求。另一方面，低軌衛星板因客製化程度高，且需採用三階、四階以上的高階HDI（高密度互連技術）與傳統板混壓設計，為供應鏈帶來豐厚商機。目前市場上的主要供應商包括華通（2313）、燿華（2367）與敬鵬（2355）等電路板廠，以及台光電（2383）與台燿（6274）等銅箔基板（CCL）大廠。

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四大指標股：金像電與台光電領軍，給予買進評等

針對2026年的投資佈局，華南投顧基於各廠在AI、高速運算及高階材料的市場利基，重點推薦四檔具備強勁成長動能的指標股，並給予「買進」投資評等。金像電（2368）受惠AI需求暢旺與ASIC伺服器板件支撐，產能持續滿載，台灣與中國大陸擴廠將於2026年中陸續完成，目標價上看1,275元。台光電（2383）掌握AI伺服器與800G交換器商機，2026年將是M8+等級以上高階CCL全面放量的一年，維持全產全銷態勢，目標價3,700元。

高頻材料與載板價量齊揚：台燿預期毛利推升，南電獲利動能轉強

在台燿(6274)方面，AI主機板與800G交換器客戶拉貨動能強勢，帶動M8高頻高速材料需求大增，預期下半年M9材料亦有望量產，推升毛利率，目標價920元。南電（8046）積極進軍雲端與邊緣AI載板市場，伴隨ABF與BT載板價格調漲，將有效帶動毛利率與獲利成長，目標價770元。華南投顧表示，在AI應用持續發酵與網路規格大幅提升的雙重加持下，台灣PCB產業2026年營運表現審慎樂觀，高階製程與先進材料供應鏈將是市場長期關注的焦點。

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