熱門股／SpaceX登陸科技股狂歡 首評目標價曝
財經中心／廖珪如報導
Spacex 正式登入納斯達克，科技股狂歡，法人認為隨著火箭發射技術持續進步，衛星部署成本大幅下降，推動全球衛星通訊產業進入快速成長階段。法人指出，地緣政治風險升溫帶動通訊備援需求，加上火箭發射成本持續降低，正加速低軌衛星網路普及，並有助於衛星寬頻服務向偏遠地區擴張。法人首度給予SpaceX「增加持股」評等，預估2032年每股盈餘（EPS）達11.34美元，目標價為227美元；Rocket Lab則因目前評價偏高，首評給予「持有」評等，目標價105美元。
根據產業統計，全球低軌衛星數量已從2021年底約1,841顆，大幅增加至目前約13,058顆，成長超過7倍。除政府及企業對通訊備援系統需求提高外，火箭發射成本下降亦成為產業快速發展的重要推手。目前SpaceX旗下Falcon 9火箭已能重複使用第一節推進器及整流罩，使平均發射成本降至每公斤約1,439美元，遠低於多數同業水準，大幅提升低軌衛星部署經濟效益。
Starship重型火箭顛覆部署經濟學：寬頻滲透率加速擴張，未來營收有望挑戰千億美元
法人分析，衛星部署成本下降將進一步提升偏鄉及基礎建設不足地區的衛星寬頻滲透率。SpaceX正在開發的新一代重型運載火箭Starship，未來載重能力可達100至150公噸，較Falcon 9提升超過5倍，並規劃透過熱防護系統及完整回收機制，進一步降低發射成本。若Starship技術成熟並投入商業營運，未來衛星部署成本可望較現行水準再降低約九成，有助SpaceX以更低價格提供衛星寬頻服務。法人預估，隨著衛星持續部署與用戶規模擴大，SpaceX未來用戶數有機會達3億人，相關業務營收可望突破千億美元。
中小型發射需求外溢至同業：法人首評給予增加持股，後續緊盯開發進度與時程變數
另一方面，隨SpaceX逐步將發射重心轉向大型運載火箭Starship，中小型衛星發射市場需求可望外溢至其他業者。法人認為，美國火箭公司Rocket Lab將是主要受惠者之一，公司規劃於2026年推出中型火箭Neutron，未來有望進一步提升市占率。在投資建議方面，法人首度給予SpaceX「增加持股」評等，預估2032年每股盈餘（EPS）達11.34美元，目標價為227美元；Rocket Lab則因目前評價偏高，首評給予「持有」評等，目標價105美元。法人提醒，後續仍須關注Starship開發進度、火箭發射時程以及市場需求變化等因素，相關計畫若出現遞延或低於預期，可能影響產業與企業獲利表現。
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