熱門股／SpaceX 再部署7500顆衛星 台廠8強股價上太空

財經中心／廖珪如報導

FCC 要求，SpaceX 必須在 2028 年 12 月 1 日前，發射、部署並開始運作最多核准數量中至少 50% 的第二代 Starlink 衛星，並須在 2031 年 12 月前完成其餘衛星的發射。（圖／翻攝自X平台 @SpaceX）

美國聯邦通訊委員會（FCC）上周五表示，已批准 SpaceX 的申請，允許其再部署 7,500 顆第二代 Starlink 衛星，以強化其在全球提供網際網路服務的能力。FCC 表示，伊隆・馬斯克旗下的 SpaceX 現在可運作額外 7,500 顆第二代 Starlink 衛星，使其全球衛星總數達到 15,000 顆。FCC 亦允許 SpaceX 升級這些衛星，並在五個頻段上運作，同時豁免先前禁止覆蓋重疊與提升容量的相關限制。

FCC 要求，SpaceX 必須在 2028 年 12 月 1 日前，發射、部署並開始運作最多核准數量中至少 50% 的第二代 Starlink 衛星，並須在 2031 年 12 月前完成其餘衛星的發射。此外，SpaceX 也必須在 2027 年 11 月底前完成 7,500 顆第一代 Starlink 衛星的部署。此前，Starlink 表示，將於 2026 年期間，開始重新調整其衛星星系配置，把目前約在 550 公里（342 英里）高度運作的所有衛星，降低至 480 公里軌道，以提升太空安全。Starlink 去年 12 月表示，其一顆衛星在約 418 公里高度的太空中發生異常，產生「少量」碎片，並與該衛星失去通訊，這對這家衛星網路巨頭而言，屬於罕見的軌道動能事故。

Space X大部署 台廠供應鏈受惠

昇達科（3491）提供微波與毫米波通訊元件及衛星酬載相關組件，為 SpaceX 直接供應商，技術門檻高，毛利表現穩健；萊德-KY（7717）聚焦衛星雷射通訊元件與光纖合束器，主攻 ISL（星間雷射通訊）鏈路，市場預期其為 Starlink 獨家供應商；華星光（4979）則供應光收發模組與光纖通訊元件，受惠衛星資料中心與傳輸速率提升趨勢。

中游地面設備與模組端，啟碁（6285）為 SpaceX 核心地面設備代工廠，負責使用者終端（User Terminal）出貨，具備穩定出貨規模；金寶（2312）長期與 SpaceX 合作，承擔大量地面接收站主板與系統組裝；貿聯-KY（3665）供應衛星與地面站之間的傳輸線束，高階工業級連接器產品單價較高。下游系統整合與 PCB 端，台燿（6274）提供極低損耗高頻銅箔基板（CCL），應用於衛星電路板，技術與規格要求嚴格；華通（2313）則為高階 HDI 軟硬結合板供應商，為 SpaceX 衛星主板的重要來源之一，市占率具優勢。

