熱門股／SpaceX IPO在即 進補8台股

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX正啟動二次股票出售，估值可望由8月時的4000億美元翻倍至8000億美元，根據富比世估算，馬斯克持有SpaceX42%股權，將成為史上首位淨資產跨越6000億美元大關的超級富豪。而馬斯克也證實SpaceX將於2026年啟動IPO，市場預期募資規模可望超過300億美元，估值上看1.5兆美元，挑戰史上最大規模IPO案。

法人評估，在台灣供應鏈方面，多家廠商已切入 SpaceX 及低軌衛星產業鏈。金寶（2312）主要提供 SpaceX 地面基地台主機相關電子代工服務，並參與 OneWeb、Amazon Kuiper 等低軌衛星專案，專攻地面站主機板與系統組裝。華通（2313）身為 PCB 大廠，供應 Starlink 衛星與地面接收設備所需的高頻 PCB 與 HDI 板，受惠高階 PCB 製程門檻提升與市場占有率擴張。

PCB、IC設計

微波與毫米波通訊設備製造商台揚（2314）則提供低軌衛星通訊元件及次系統產品，包括 LNB 與高功率放大器，為馬斯克低軌衛星計畫的重要零組件供應商之一。耀華（2367）同時打入 SpaceX Starlink 與 Amazon Kuiper 供應鏈，提供衛星與地面接收站所需的高階 HDI 板與高頻材料。

IC 設計廠聯發科（2454）亦積極布局衛星通訊相關技術，搶攻新一代衛星物聯網與直連手機市場。砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）則供應衛星通訊所需的高功率放大器（PA），為訊號傳輸關鍵元件。天線與量測解決方案供應商耀登（3138）提供低軌衛星相關陣列天線設計與測試服務，協助客戶進行產品認證。

此外，精密零組件製造商公準（3178）供應衛星通訊相關的高精度金屬機構件，受惠於衛星本體與地面設備對高精密零組件需求持續攀升。法人認為，隨著 SpaceX 商業模式逐步成熟，未來不僅將牽動全球資本市場版圖，也可望持續為低軌衛星與太空通訊供應鏈注入中長期成長動能

