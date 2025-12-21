熱門股／Starlink換機潮 台股5檔評價重估

財經中心／廖珪如報導

隨著第一批 Starlink 低軌衛星逐步進入汰換週期，市場預期 2026 年將成為低軌衛星（LEO）供應鏈的重要轉折點，台廠類股也受關注。（圖／翻攝自SpaceX官方X）

隨著第一批 Starlink 低軌衛星逐步進入汰換週期，市場預期 2026 年將成為低軌衛星（LEO）供應鏈的重要轉折點。法人指出，LEO 產業正同步出現三大關鍵結構性趨勢，包括雷射通訊（ISL）成為主流技術、衛星進入集中更換潮，以及 SpaceX 上市預期所帶動的產業評價重估效應，相關台股衛星族群營運動能可望明顯升溫。

研究指出，為提升覆蓋率並降低對地面站的依賴，SpaceX 已在新一代 Starlink 衛星全面導入雷射通訊系統，使衛星可直接進行資料傳輸。此一架構變化，使光通訊與高階雷射相關供應商在系統中的價值顯著提升，也成為新一波技術升級的核心受惠環節。此外，LEO 衛星平均壽命約五年，首批 Starlink 衛星已陸續接近汰換年限，2026 年起更換需求將逐步放量，帶動整體發射數量與衛星零組件需求同步成長。法人認為，這並非一次性需求，而是低軌衛星商業模式成熟後，所帶來的結構性循環。

SpaceX IPO 台股供應鏈評價

在資本市場層面，SpaceX 傳出最快將於 2026 年啟動 IPO，市場預期其上市將有助於衛星產業估值體系重新定錨，進一步帶動相關供應鏈本益比（P/E）重估，台股衛星族群可望受惠於整體評價上修。而就個別公司來看，昇達科（3491）衛星相關營收比重估計約三成五至四成五，法人看好其衛星酬載關鍵組件單價持續提升，毛利率可望維持五成以上高檔水準。萊德-KY（7717）衛星營收占比約五成至六成，隨著雷射通訊（ISL）成為新一代衛星標配，被視為本波技術升級中獲利彈性最強的業者之一。華通（2313）目前衛星相關營收比重約一成五至兩成，LEO 用板材需求持續放量，且應用場景逐步由地面站延伸至衛星本體，有助推升中長期出貨動能。貿聯-KY（3665）雖然衛星營收占比仍低，約在一成以下，但高階產品比重拉升，有助帶動整體產品組合優化與平均毛利改善。

至於啟碁（6285），法人指出其衛星相關營收比重約一成至一成五，地面站設備訂單相對穩定，未來營運關鍵在於垂直整合能力提升，以進一步降低系統成本並強化競爭力。整體而言，法人認為 2026 年不僅是 Starlink 衛星更換潮的起點，也可能是低軌衛星產業由「題材期」邁向「獲利驗證期」的重要年度，隨著技術規格升級與資本市場動能交會，台股衛星供應鏈的中長期投資輪廓正逐步成形。

