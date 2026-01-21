熱門韓劇演員染「急性腎盂腎炎」送急診 這些症狀別只當一般尿道炎！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】韓劇《苦盡柑來遇見你》講述跨越三代的親情故事，播出後大受好評，其中主演之一、51歲的南韓女星文素利，卻在2026年第一天驚傳緊急送醫。文素利於個人社群平台發布限時動態表示，自己因「急性腎盂腎炎」前往急診治療，目前病況穩定，也希望大家新的一年「不要生病」。臺北醫學大學附設醫院內科部吳逸文主任表示，急性腎盂腎炎屬於上泌尿道感染，除了解尿不適、尿液異常，還可能合併發燒、腰痛等，尤其高齡長者、免疫力低下族群等應留意嚴重併發症風險。

細菌侵入腎臟釀發炎 與一般下泌尿道感染如何區分？

吳逸文主任指出，急性腎盂腎炎多由革蘭氏陰性菌引起，其中以大腸桿菌最常見。細菌多從尿道口進入，再沿輸尿管來到腎臟，引發腎臟發炎，患者可能出現全身性症狀包括發燒、畏寒、嘔吐等，也常合併有局部症狀，如明顯的腰痛、背痛，甚至按壓下腹部會產生壓痛。若解尿時有灼熱感、尿液異味加重、顏色變深、出現血尿或蛋白尿等，也都是疾病的重要警訊。

急性腎盂腎炎與一般下泌尿道感染有何不同？吳逸文主任說明，下泌尿道感染多半侷限於膀胱，解尿的疼痛不適相對較輕，但若細菌持續上行、感染腎臟，就可能惡化為急性腎盂腎炎，建議還是避免拖延治療。

▲南韓女星文素利於社群平台透露自己因急性腎盂腎炎前往急診就醫。（圖／取自文素利Instagram＠pigduck_moon）

醫點名高風險族群 警惕敗血症、急性腎損傷風險

吳逸文主任表示，女性因尿道較短、陰部環境相對潮濕，較容易發生上行性感染，其中孕婦隨孕期增加，子宮擴張壓迫輸尿管，可能導致排尿不順或阻塞，一旦引發急性腎盂腎炎，不只威脅母體健康，也可能導致早產或胎兒出生體重過輕等不良反應。此外，免疫功能低下者如紅斑性狼瘡、HIV、癌症患者，以及糖尿病、慢性腎病、心臟病等慢性病患者，也都屬於風險相對較高的族群。

女星因急性腎盂腎炎送急診，也讓人關心這類疾病的嚴重性。吳逸文主任表示，細菌若經由腎臟血管進入血液，確實可能引發敗血症或菌血症，甚至導致急性腎損傷或腎衰竭，尤其對有尿道阻塞、尿液逆流等危險因子，或免疫力較差的老人、多重疾病患者，嚴重時可能致命。不過她也強調，一般族群併發重症的風險較低，但若出現症狀仍應及早就醫治療。

急性腎盂腎炎或與腎臟結構異常有關 檢查、治療項目有這些

吳逸文主任進一步說明，醫師會為患者安排尿液檢查，觀察發炎指數與白血球數量，並進行細菌培養以確定致病菌種。若患者合併發燒，還需要抽血做細菌培養，以排除敗血症和菌血症風險。

治療上一般建議使用靜脈注射型抗生素藥物，部分患者須住院觀察。由於這類上行性感染常與腎臟結構異常、無法順利排空尿液有關，醫師會同步安排影像學檢查，確認是否存在腎結石、腎臟囊腫、腫瘤、尿路阻塞或神經性的膀胱收縮不良等問題。

多喝水多排尿護泌尿道健康 懷疑感染切勿自行服用抗生素！

要如何預防急性腎盂腎炎？吳逸文主任表示，最重要還是「多喝水、正常排尿」，像是年輕族群愛喝手搖飲、少喝水，又習慣憋尿，也可能增加感染風險。充足的飲水能促進排尿，細菌「往上爬」之前就會隨著尿液排出體外，停留體內的時間也縮短。女性如廁後建議「由前往後」擦拭，避免將肛門的細菌帶往尿道口造成感染。

來到冬天，吳逸文主任表示，雖然急性腎盂腎炎與季節變化較無直接關聯，不過天冷飲水量減少、排尿頻率降低，加上衣物厚重悶熱、尿道口附近較潮濕，也可能增加感染機會。她也呼籲，若有相關症狀，千萬不可自行服用抗生素，如果未確認細菌種類就盲目投藥，可能導致細菌產生抗藥性，並造成體內菌叢失衡，未來若再次感染治療難度將增加。

