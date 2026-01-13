熱門「3組密碼」被點名駭客優先攻破 資安署急籲：一破恐全淪陷

近年來詐騙橫行，數位發展部資通安全署12日召開記者會，點名3組密碼最弱，被列為駭客優先嘗試目標。示意圖。（翻攝自pixabay）

近年來詐騙橫行，數位發展部資通安全署12日召開記者會，點名3組密碼最弱，被列為駭客優先嘗試目標，容易瞬間被攻破，說明政府在帳號與密碼安全上的強化作法，同時也提醒民眾務必避免使用。

3組弱密碼被點名形同虛設？

資安署點名3組弱密碼，包含「123456」「admin」，或依鍵盤排列順序設定的「QWERTY」等常見弱密碼，早被駭客列為優先嘗試目標，透過自動化破解工具幾乎可在瞬間攻破，呼籲民眾務必避免使用。

資安署也特別提醒，切勿在社群媒體、電子郵件與網路銀行等不同平台重複使用相同密碼，因若是其中一個服務遭到入侵，其餘帳號極可能出現「連鎖遭竊」情形，恐對個人隱私與財產安全構成高度風險。

密碼該如何設最安全？

對此，資安署建議，避免使用生日、電話號碼等容易被猜測的個人資訊，應提升密碼複雜度，將密碼長度至少15個字元，同時混合使用大小寫英文字母、數字與特殊符號，並啟用兩步驟驗證機制，就是輸入密碼後再增加第二道驗證程序，例如簡訊驗證碼、身分驗證器，或臉部等生物特徵驗證，並優先為網路銀行、Google、LINE等重大社群平台進行設定。

最後資安署也建議民眾，日常定期檢查登入紀錄，若有異常立即處理，一旦發現不明登入足跡，應立即登出所有裝置並更換密碼，以降低風險擴大。

