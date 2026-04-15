熱門ETF／護國神山法說助攻！00894盤中破40元 連6漲創掛牌新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／師瑞德報導

台積電法說行情助攻，台股今衝歷史新高。聚焦AI高價股的中信小資高價30（00894）表現強勢，盤中一度站上40.24元刷新掛牌紀錄，連6漲累計逾17%，展現高價股強勁反彈力道。（AI製圖）

台股多頭氣勢如虹！受惠於台積電法說會行情提前點火，加上美伊地緣政治風險逐步鈍化，資金積極回流AI半導體權值股。台股大盤今（15）日不僅收復3月失土，更一舉刷新歷史新高紀錄。在強勁買盤推動下，聚焦AI高價股的科技市值型ETF：中信小資高價30（00894）表現尤為亮眼，盤中股價一度衝破40元大關，同步改寫掛牌以來新高。

盤中一度站上40.24元 寫下連6漲壯舉

根據最新即時行情顯示，00894今日早盤以39.50元開高後，隨即展開強勢攻勢，盤中最高觸及40.24元，漲幅一度接近3.5%。截至上午11時10分，股價暫報39.92元，上漲1.02元（2.62%）。觀察近期走勢，00894已寫下連6漲紀錄，波段累積漲幅高達17.42%，成為此波台股創高行情中的領先指標。

廣告 廣告

AI高價股撐起一片天 漲幅差距近10倍

中國信託投信指出，近一年台股的漲勢結構出現劇烈變動，資金高度集中於具備技術門檻的「高價權值股」。統計數據顯示，近一年漲幅貢獻最高的前十大領漲股清一色為200元以上的AI核心股。

00894經理人韓聖弘分析，股價低於200元的個股近一年平均漲幅僅約29%；然而，股價在200元以上的高價股，平均漲幅竟高達243%，兩者表現落差顯著。這顯示具備先進製程、高效能運算（HPC）與AI伺服器題材的企業，因獲利成長動能強勁，更容易獲得大額資金青睞。

法說行情啟動專家 AI仍是長線成長引擎

回顧3月份，市場雖受美伊衝突干擾導致估值回落，但歷史經驗顯示，當基本面穩健的標的進入合理水位後，往往能迎來強勁反彈。中信投信表示，隨著法說旺季展開，產業能見度進一步提升，AI仍是推動台股中長線走升的核心引擎。

韓聖弘建議，投資人若看好AI產業的長期趨勢，但面對動輒數百甚至上千元的高價股深感門檻過高，可透過如00894等聚焦AI高價供應鏈的ETF參與。在雲端運算與生成式AI應用持續擴張的背景下，這些掌握核心技術的台灣企業，可望在法說行情助攻下，持續扮演大盤衝鋒的火車頭。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

小心關禁閉！投機氣氛爆表 「13檔」進逼處置股警戒區

大潮將至！打破框架整合車電 台灣產值邁向五千億

大樂透4／14中獎號碼出爐 如何兌獎一次看

這樣也能賺／「破壞感情」也能拿高薪？按件抽成最高月入數十萬

