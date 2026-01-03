熱飲排行實測！熱可可「暖身59分鐘」 紅茶、薑茶也暖

氣溫驟降，來杯熱咖啡、熱可可或薑茶是許多人的首選。（圖／東森新聞）





氣溫驟降，來杯熱咖啡、熱可可或薑茶是許多人的首選，但究竟哪種飲品暖身效果最好？日本電視節目對此進行了實測。



節目針對多款常見熱飲測試禦寒效果，結果顯示熱可可榮登冠軍。其富含的可可多酚能促進血液循環，暖身效果長達59分鐘；亞軍則是熱紅茶，依靠茶黃素促進血液流動，保暖時效可維持52分鐘；第三名為薑茶，其中的薑烯酚有助於體內產熱，效果持續47分鐘。此外，甘酒與綠茶也榜上有名。

令人意外的是，許多人早晨必備的熱咖啡竟僅排名第六。實測發現，咖啡的暖身效果僅能維持9分鐘，幾乎是喝完沒多久，體溫便會回降。這份熱飲暖身大比拚結果在網路上引發熱議。不過，由於每個人體質不同，建議大家還是親自嘗試，找出最適合自己的禦寒飲品，才是保暖王道。

