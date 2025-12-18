熱飲紙杯竟是「代謝殺手」！防水淋膜遇熱恐干擾荷爾蒙影響代謝 讓減重計畫事倍功半





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。



高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人



台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。

林毅欣主任提醒以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以被分解，長期累積更可能引發慢性的細胞發炎反應。



外帶紙杯藏「致胖因子」！ 影響身體燃脂機制



除了物理性的微塑膠堆積，還會溶出的化學物質是屬於環境荷爾蒙的一種，它們進入人體後會模擬雌激素的作用，發出錯誤的生物訊號，進而干擾甲狀腺與胰島素的正常運作。林毅欣主任表示即便飲用無熱量的飲料，這些化學毒素卻會誤導身體進入「儲存能量」的模式，導致新陳代謝率顯著下降，使人體變得更容易囤積脂肪且難以消耗。



因此，林毅欣主任建議若無法避免購買外帶熱飲，請務必自備不鏽鋼或陶瓷材質的保溫杯，這不僅是環保的選擇，更是為了斬斷這些讓身體發炎、阻礙代謝的隱形源頭，真正找回對體重的控制權。



